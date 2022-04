„Am doi copii!” Dani Oțil a lăsat mască pe toată lumea! A făcut anunțul în direct

In articol:

Dani Oțil și-a luat prin surprindere fanii, cu o declarație făcută în direct, în cadrul emisiunii pe care o moderează alături de Răzvan Simion. Prezentatorul TV i-a indus în eroare pe cei de acasă, după ce a mărturisit că are doi copii.

Dani Oțil: "Am doi copii"

Dani Oțil a vrut să facă o glumă în direct, însă și-a pus fanii pe jar. Soțul Gabrielei Prisăcariu i-a făcut pe cei de acasă să se gândească dacă nu cumva are vreun anunț real de făcut, după ce a menționat că are doi copii: „Acum 14 ani nici nu aveam voie să mestesc gumă. Am doi copii, oamenii au crescut alături de noi. Nu e o emisiunea așa...", a spus Dani Oțil, în cadrul matinalului pe care îl prezintă.

Dani Oțil, alături de băiețelul său [Sursa foto: Instagram]

Își dorește Dani Oțil să devină din nou tată?

Viața lui Dani Oțil s-a schimbat radical de când a devenit părinte. Chiar dacă a recunoscut în nenumărate rânduri că trăiește o perioadă extrem de frumoasă de când băiețelul lui a venit pe lume, se pare că prezentatorul TV nu are în plan să-i ofere o surioară sau un frățior micuțului Tiago: "Acum ceva timp am primit de la o prietenă de-a emisiunii, prin intermediul Ruxandrei Luca, o păpușă ce imită greutatea și morfologia unui copil de câteva luni.

Am făcut calculele, Ruxandra Luca (n.r. – bloggeriță parenting) a fost gravidă și lăuză trei sferturi din viața sa. Bulișor (n.r. – păpușa) a venit la emisiune, am pus două poze pe Instagram și atunci mi s-a spus că îmi stă atât de bine, încât a rămas soția gravidă. Așa e când te uiți la ovarele altuia. Pe al doilea nu-l fac.", a declarat Dani Oțil în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, alături de băiețelul lor [Sursa foto: Instagram]