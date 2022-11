”Am dureri foarte mari” Nicoleta Dragne întâmpină probleme în cea de-a doua sarcină. Ce spun medicii despre bebelușul încă nenăscut

In articol:

Nicoleta Dragne trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, în curând devenind mamă pentru a doua oară.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” are deja un băiețel ce îi seamănă leit, pe care-l crește singură după despărțirea de fostul iubit, și așteaptă cu nerăbdare să își cunoască și al doilea copil.

Nicoleta Dragne, o graviduță cu probleme

Doar că până atunci, ca în multe alte cazuri trăite de femeile însărcinate, vedeta se confruntă cu momente destul de dificile.

Dacă în decursul primei sarcini nu a avut asemenea probleme, doar în primele luni confruntându-se cu stări de greață, acum nopțile și diminețile sunt un coșmar pentru ea.

Nicoleta Dragne mărturisește că de ceva vreme nu a mai dormit o noapte legată și asta pentru durerile de oase și mușchi sunt aproape insuportabile.

Conform spuselor sale, nopțile și diminețile, atunci când trebuie să se dea jos din pat, sunt momentele în care trece prin dureri greu de suportat, pe care nu le-a avut în sarcina cu Vladi, primul ei copil.

Chiar și așa, Nicoleta Dragne este fericită și mulțumită că bebelușul din burtică este bine, sănătos, crește și că în scurt timp va veni pe lume. Vedeta preconizează că în luna februarie a anului viitor va naște, moment pe care-l așteaptă cu sufletul la gură, la fel și primul ei copil, care

"Nu dorm, mă trezesc de 1000 de ori. Nu este neapărat ușoară (n.r. sarcina). Copilul este foarte bine, însă eu am niște dureri de... Ferească Dumnezeu. Am niște dureri foarte mari, dar trebuie să le fac. Ziua nu prea le simt atât de tare pentru că sunt într-o continuă mișcare, în schimb seara, când mă pun în pat și noaptea, probabil de aceea nu pot să dorm, din cauza durerilor. Dimineața când mă trezesc îmi este extrem de greu. Mă dor oasele foarte tare, nu am mai pățit chestia asta. Nu am pățit-o în sarcina cu Vladi. Se simte ca o febra musculară, dar o febră musculară severă. Pur și simplu nu poți să te miști de durere. În februarie nasc, pe la jumătatea lui februarie", a spus Nicoleta Dragne la un post de televiziune.