„Am dureri mari”. Ce a pățit Bianca Drăgușanu, după scandalul în care a fost implicată? Nu se aștepta, tocmai acum

Bianca Drăgușanu și-a făcut deja planurile pentru Paște, după ce ultima perioadă nu a fost una foarte bună pe plan sentimental pentru ea. Ei bine, aceasta a decis să petreacă sărbătoarea alături de mama și de fiica ei, căci despre iubitul ei afacerit nu mai poate fi vorba, după ce aceasta l-ar fi găsit la o petrecere cu femei alături de Florin Salam.

Ei bine, vedeta de televiziune a pus totul la punct pentru o plecare într-o vacanță de lux, în Dubai. Totuși, aceasta va petrece Paștele acasă, după ce s-a îmbolnăvit neașteptat!

Cum se simte Bianca Drăgușanu, după ce s-a îmbolnăvit înainte de Paște?

Se pare că prima care a început să aibă simptome a fost Sofia. Bianca Drăgușanu a povestit că nu știa ce să-i mai facă fiicei sale pentru a se face bine, căci avea frisoane cumplite și febră mare. Vedeta s-a simțit legatăă de mâini și de picioare în momentele în care își vedea copilul că suferă: „Nu știam ce să-i mai fac. M-am aplecat asupra ei și m-am rugat să se facă ea bine și să-mi transmită mie starea ei”, povestit Bianca pentru impact.ro .

Se pare că dorința blondinei s-a îndeplinit, iar acum s-a îmbolnăvit și ea. Vedeta se plânge că o doare foarte tare gâtul și că are febră, însă nu are de gând să meargă la medic, căci este convinsă că știe mai bine ca oricine de ce are nevoie. De asemenea, nici în Dubai nu va merge de Paște, ci va petrece în Capitală, alături de apropiați.

„Am mare putere energetică. Sofia e ok acum, eu am dureri mari în gât, abia vorbesc și am făcut și febră. Nu am fost la medic, pentru că de fiecare dată știu cum să mă tratez.

Acum sunt pe antibiotice. Astfel că, a trebuit să renunț la vacanța din Dubai. Vom petrece Paștele în familie, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Dar vom merge în Dubai săptămâna viitoare”, a mai spus vedeta pentru sursa citată mai sus.