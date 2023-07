„Am emoții, e un pas important” Claudia Puican aștepta de mult timp să le dea vestea fanilor! Nu a mai avut răbdare și a făcut marele anunț pe loc

In articol:

Claudia Puican a devenit una dintre cele mai de succes artiste din țara noastră. Soția lui Armin Nicoară a reușit să își clădească o carieră în industria muzicală și să se afle printre preferințele publicului constant. Piesele ei cuceresc întotdeauna inimile ascultătorilor, iar cuplul pe care îl formează cu celebrul saxofonist, atât în viața personală, cât și pe scenă, strânge o mulțime de fani la fiecare spectacol.

Totuși, viața Claudiei Puican nu a fost întotdeauna atât de frumoasă. Chiar ea povestea, în urmă cu mai mult timp, că s-a născut într-o familie nevoiașă din Turnu Severin, iar în copilărie a simțit multe lipsuri materiale. Zilele trecute, Claudia le dădea fanilor ei de pe Instagram o veste emoționantă. Deși a vrut să păstreze secretul, soția lui Armin Nicoară nu s-a mai putut abține și le-a povestit urmăritorilor ei că, zilele trecute, s-a întors aproape de locul unde a copilărit și a simțit nevoia să compună o piesă. Aceasta nu a fost încă lansată, dar Claudia Puican a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care cânta o parte din melodia pe care a compus-o cu gândul la primii ei ani de viață.

„Aseară am cântat lângă satul unde eu am copilărit, am simțit inspirația de a compune piesa “Ma întorc in Mehedinți “! 🥹Am emoții ,revenirea la rădăcinile muzicii oltenești este un pas important in cariera mea muzicală .Sunt foarte curioasa sa văd părerile voastre in comentarii despre acest pas și despre acesta melodie care in curând va fi filmată și încărcată pe canalul meu de YouTube!”,

a scris Claudia Puican în postarea de pe pagina ei de Instagram.

Fanii Claudiei Puican au felicitat-o pentru piesa compusă

Pe rețelele de socializare, soția lui Armin Nicoară este extrem de urmărită, iar fanii ei îi apreciază toate postările și îi transmit mesaje emoționante. După ce le-a dat vestea cea mare urmăritorilor ei de pe Instagram, aceștia au reacționat prompt și au felicitat-o pentru decizia pe care a luat-o.

Ascultătorii Claudiei Puican au fost înduioșați de mesajul piesei sale și au lăudat-o pentru talentul ei muzical, dar și pentru melodia pe care o va lansa în curând.

„Atat de mult imi iubesc plaiul, incat orice vers, orice cantec despre Mehedinti ma atinge profund sufleteste. Pamantul ne cheama intotdeauna acolo unde ne sunt rădăcinile! M-au trecut fiorii! 😍🤗 Felicitari, Claudia!”/ „Doamne CLAU ne-ai rupt în două cu melodia asta!!! Lacrimi necontenite și Piele de Găină asta ne transmiți. BRAVO FATĂ Minunată !!!”/ „Foarte frumosa melodia, retraesti clipa copilariei versuri care dau fiori,,,,felicitari si multe succese”/ „Ești minunată, te ador, este o melodie frumoasă, felicitări pentru succesul mare”/ „Piele de gaina”/ „Ori cât de fericit (fericită) și împlinită ai fi. Rădăcinile și locurile copilăriei nu le poți uita. Fericit Claudia Regina frumuseți!!”, i-au transmis urmăritorii Claudiei Puican în secțiunea de comentarii de la postarea sa.