„Am făcut ce a făcut Kobe în meciul 7 cu Celtics!” Ce rapper s-a comparat cu legenda LA Lakers într-un meci de baschet jucat la el acasă?

In articol:

Echipa lui Drake, numită OVO, a sărbătorit cu șampanie după ce a câștigat al doilea turneu la rând în ceea ce rapperul a numit Sanctuary Basketball league, un campionat de baschet jucat împreună cu prietenii săi.

"I did what Kobe did in Game 7 against the Celtics. Shots not falling, you play f*****g defense." 😂 @Drake and his OVO team win back-to-back championships in his SBL league 🏆 pic.twitter.com/u4LnpAWo4v