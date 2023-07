„Am făcut contestație” Mircea Badea, la un pas de a pica examenul de Bacalaureat! Prezentatorul TV a trecut prin cele mai tensionate momente

In articol:

Perioada Bacalaureatului este întotdeauna una încărcată cu emoții și trăiri de la cele mai frumoase până la cele mai neoptimiste. Tuturor le vine rândul să teacă ori examenul maturității, însă de fiecare dată experiențele sunt diverse. Nici cazul lui Mircea Badea nu este unul de neglijat. Prezentatorul TV a trecut de la extaz la agonie, la frustrare și la indignare de la un moment la altul atunci când și-a văzut nota de la bacalaureat mult mai mică decât s-ar fi așteptat să fie.

Mircea Badea a trecut prin examenul maturității în urmă cu aproximativ 30 de ani. Prezentatorul a absolvit Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” cu media 8,99, însă despre care cei mai mulți ar spune că este o notă mai mult decât satisfăcătoare, însă povestea din spatele ei schimbă cu totul datele problemei!

Mircea Badea, la un pas de a pica Bacalaureatul

Mircea Badea a dat bacalaureatul a 5 materii, printre care sport, la care a luat nota 10 fără eforturi și, pe lângă cele obligatorii, și-a ales și Filosofia. Ceea ce credea în timpul examenului că este floare la ureche și că nu poate lua decât nota 10, s-a dovedit a fi o situație care a fost la un pas de dezastru.

Inițial, Mircea Badea a obținut nota 7 la Filosofie, însă, convins de faptul că a fost vorba de o greșeală și că merită nota 10, a decis să facă contestație. Mare i-a fost surpriză când, după afișarea rezultatelor finale, avea cu un punct în minus, adică nota 6, fiind doar la un pas de a pica examenul.

„Am dat examenul de bacalaureat la vreo cinci materii. Am dat la sport, am luat 10. Am dat la limba română și așa mai departe. Și, intelectual ce eram în mintea mea, am dat și la filosofie. Eram zece cu toții. Unii copiau, dar mie mi s-au părut subiectele ușoare. Eram pe relax. Am zis că este sub demnitatea mea să copiez.

Eram foarte încântat de mine. M-am dus să văd rezultatele și, la filosofie, luasem… 7. Am crezut că este o greșeală. Am făcut contestație. Eu credeam că este o lucrare de nota 10. A venit rezultatul… am luat 6. Puteam să nu iau bacalaureatul practic. Eram la limită. La celelalte am luat 10 cred. Nu mai știu. Media mea la bacalaureat a fost una de mare porc pentru că luasem 6 la filosofie. Nota la bacalaureat a fost 8,99”, a povestit Mircea Badea.

