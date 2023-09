„Am făcut o criză de nervi” Oana Roman, scoasă din minți de fiica sa! Vedeta cu greu a putut salva ceea ce a pierdut

In articol:

Oana Roman are o relație foarte specială cu fiica sa și rar se întâmplă ca cele două să se supere una pe cealaltă. Cu toate acestea, ca în orice relație mamă-fiică, mai există anumite momente în care mămicii îi este pusă la încercare răbdarea și toleranța, așa cum s-a întâmplat de această dată.

În urmă cu doar câteva ore, vedeta a povestit cum, după mult timp, s-a supărat foarte tare pe fiica sa după ce a făcut o mică boacănă.

Oana Roman a povestit totul în mediul online, acolo unde și-a vărsat of-ul în fața fanilor săi, specificând faptul că a fost una dintre foarte puținele ocazii în care și-a ieșit din minți după ce fiica sa a reușit să o supere, care, de regulă, este un copil foarte educat și responsabil. Mai exact, fiica lui Petre Roman a mărturisit că trebuia să se pregătească să plece în oraș la o întâlnire, cu care va fi mers inclusiv cu fiica sa, doar că înainte Isa i-a îngreunat munca după ce, din greșeală, a împrăștiat un recipient plin de sclipici peste întreaga sa masă de machiaj.

Citește și: ”Sper să-mi și iasă” Ce planuri are Oana Roman pentru Isa? Vedeta s-a gândit deja la binele fiicei sale

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Mikaela Spielberg, fiica celebrului regizor Steven Spielberg, carieră ratată în industria pentru adulți| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Oana Roman, cu nervii la pământ după ce fiica sa a supărat-o

Oana Roman a revenit în mediul online cu explicațiile pentru admiratorii săi după ce s-a liniștit și după ce a încercat să rezolve problema, însă nu a putut fi rezolvată în totalitate. Totul s-a întâmplat după ce ea și fiica sa s-au întors de la Mioara Roman, acolo unde au petrecut clipe minunate împreună.

„Gata pentru o întâlnire după ce am făcut o criză de nervi, Foarte rar mă supără Isa, dar azi efectiv m-a scos din minți când am ajuns acasă de la mama. Mi-am ieșit din minți, pentru că Isa mă supără foarte foarte rar, dar astăzi, când m-am dus să mă machiez ca să merg la o întâlnire cu ea, pentru că nu merg nicăieri fără ea, am constatat că vărsase o cutie cu sclipici peste toate fardurile mele, peste toate bureții de fond de ten, peste toate blush-urile, peste toate pensulele, peste toată masa de machiaj era plină de sclipici. M-am liniștit acum, dar am simțit că o iau razna, pentru că a trebuit să curăț și multe nu le mai pot spăla de sclipiciul ăla, deci s-a terminat cu ele. Asta e.”, a spus Oana Roman în mediul online, în urmă cu doar câteva ore.

Citeste si: „Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Gura și nasul îi erau vinete.” Cum s-a stins, de fapt, Alexandra Ivanov la maternitatea din Botoșani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Ce sfânt este cinstit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Kim Kardashian după ce au apărut imagini cu Kanye West în ipostaze indecente- radioimpuls.ro

Citește și: Momente de panică pentru Oana Roman: „Foarte greu”. Întâmplarea din avion care a marcat-o. Nu a uitat nici până în prezent ce i s-a întâmplat atunci