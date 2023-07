„Am făcut tot ce-am putut” Clipe de coșmar pentru Alina Radi! Vedeta și băiețelul ei au fost la un pas de tragedie, pe o șosea din Timișoara! Fosta iubită a lui Nick Rădoi a mărturisit prin ce a trecut zilele trecute

In articol:

Alina Radi este o celebră artistă din țara noastră, în vârstă de 34 de ani. Vedeta a format o relație controversată, în urmă cu câțiva ani, cu milionarul Nick Rădoi. De asemenea, cântăreața are un fiu în vârstă de 7 ani, pe Dario, dintr-o altă legătură amoroasă, însă tatăl copilului nu s-a implicat niciodată în creșterea băiețelului.

De altfel, Dario nu și-a cunoscut tatăl nici până la această vârstă.

Zilele trecute, Alina Radi și băiețelul ei, Dario, au trecut prin momente de coșmar. Vedeta a fost invitată să cânte la un eveniment în apropiere de Timișoara, orașul în care ea locuiește, așa că și-a luat și fiul la petrecere. La scurt timp după ce au ieșit din localitate, o căprioară a sărit în fața mașinii condusă de Alina. Vedeta a făcut tot posibilul să evite o tragedie, iar ea și băiețelul ei nu au pățit nimic, dar bolidul ei a fost foarte lovit.

„Am fost la un eveniment în apropiere de Timișoara, eram si cu Dario în mașină. Ieșisem din localitate cand am început sa calc accelerația, nu aveam viteză mare, ajunsesem la 70km/oră. Mi-a sărit o căprioară în față din partea dreapta, am calcat frana, dar nu am avut cum sa o evit și am luat-o cu partea stângă a mașinii. Îmi pare rău, am făcut tot ce am putut”,

a declarat Alina Radi pentru Spynews.ro

Alina Radi și fiul ei, Dario, au fost la un pas de tragedie pe o șosea din Timișoara [Sursa foto: Instagram]

Alina Radi a rămas cu o pagubă uriașă după incident

Fosta iubită a lui Nick Rădoi se bucură foarte mult pentru că ea și băiețelul ei au scăpat teferi în urma incidentului de pe șosea, însă mașina sa a fost grav avariată. Vedeta s-a ales cu o pagubă uriașă și va fi nevoită să plătească din banii ei reparațiile bolidului de lux pe care îl conducea.

„Paguba mașinii se ridică la vreo 2.500 de euro, trebuie să o repar singură. Dario s-a speriat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut putere de reacție și nu am tras de volan, pentru că era trafic și pe celălat sens. L-am liniștit, i-am explicat că se mai întâmplă și că am făcut tot ce am putut să evit”, a mai povestit Alina Radi.