”Am foarte mulți pretendenți” Claudia Ghițulescu a făcut dezvăluiri neașteptate, la patru ani de la divorț. Cântăreața a spus abia acum unde a greșit în fosta relație

In articol:

Claudia Ghițulescu se poate lăuda cu un succes remarcabil pe plan profesional, acest lucru fiind vizibil în numărul oamenilor care o apreciază și îi ascultă cu drag muzica. Cu toate acestea, cântăreața nu poate spune că este sută la sută împlinită.

Ce dezvăluiri a făcut cântăreața despre fosta relație?

Deși au trecut patru ani de la divorțul pe care l-a avut cu fostul soț, artista nu și-a regăsit fericirea încă și a dezvăluit un motiv important pentru care a hotărât să pună punct căsătoriei.

Claudia Ghițulescu, în vârstă de 44 de ani, este o femeie frumoasă și extrem de talentată, însă nu este încă împlinită în totalitate. Pe plan profesional, Claudiei îi merge bine și se bucură de un număr foarte mare de admiratori care îi ascultă muzica, însă pe plan amoros nu este pe aceeași lungime de undă. La patru ani de când a divorțat de fostul soț, artista a făcut dezvăluiri neașteptate. Cântăreața a mărturisit unde a greșit în relație și ce a dus la divorț. De asemenea, Claudia a specificat faptul că nu regretă decizia ei de a pune cariera pe primul loc.

"Nu am regretat niciodată că am pus pe primul loc cariera. Îmi place să iubesc, aș vrea să iubesc, dar am înțeles că pentru iubire, trebuie să acrozi timp. Pe un bărbat trebuie să îl cunoști. Aici am și greșit cu fostul soț. Trebuia să îi acord timp, să mă întâlnesc cu el, să ieșim, să mergem în vacanțe. E de înțeles și fostul soț, îl înțeleg. Am oameni care mă iubesc, publicul meu, dar trebuie să le acord și lor timp!", a declarat Claudia Ghițulescu pentru impact.ro.

Citeste si: Vărul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital după ce a încercat să jefuiască un tir aflat în mers! Cum s-a petrecut totul- kanald.ro

Citeste si: Cora Schumacher și-a făcut cont pe OnlyFans, la 46 de ani. Fosta soție a pilotului de Formula 1 are un preț piperat| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: ”Viața îți dă niște lecții” Claudia Ghițulescu, schimbată radical după problemele prin care a trecut. Ce decizie a luat acum folclorista

Cum trebuie să fie viitorul bărbat din viața cântăreței

Claudia Ghițulescu nu se opune ideii de a intra într-o nouă relație. La vârsta de 44 de ani, artista se poate lăuda cu o frumusețe fizică de invidiat.

Chiar dacă muncește foarte mult, Claudia Ghițulescu are grijă și de corpul ei. Astfel că artista a ținut să precizeze ce criterii trebuie să îndeplinească viitorul ei partener.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate repartizarea computerizată 2023: Listele pentru Admitere Liceu 2023 au fost publicate pe Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Fosta soție a lui Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre chinul prin care a trecut: "Am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună". Stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă- radioimpuls.ro

"Am foarte mulți pretendenți, cred că este cea mai curtată perioadă din viața mea. Trebuie să mă facă să mă îndrăgostesc. În primul rând trebuie să fie foarte deștept. Trebuie să fie deștept și frumos. Țin foarte mult ca bărbatul de lângă mine să aibă o situație financiară bună. Am muncit foarte mult la viața mea. Ce pot să fac cu un bărbat care nu face nimic cu viața lui? Am casa mea, mașina mea. Eu am terminat master. Trebuie să fie un om harnic. Nu pot să am un bărbat care să se mulțumească cu 2000 de lei salariu. Eu mereu am avut mereu două job-uri: cântatul, plus alt job", a mai dezvăluit Claudia Ghițulescu.