„Am fost depresivă și supărată” Crina Semciuc, declarații despre rolul de mamă! Cum s-a schimbat viața actriței de când are copii

Crina Semciuc este una dintre cele mai cunoscute actrițe din industria filmului și a teatrului românesc. Pe lângă cariera de succes pe care o are, femeia are și o familie superbă care a fost completată de cei doi copii ai săi.

Crina Semciuc, declarații despre rolul de mamă

Recent, actrița a vorbit despre cum a schimbat-o rolul de mamă.

Crina Semciuc a devenit mamă pentru prima dată acum șapte ani, când a dat naștere băiețelului ei, Radu, iar acum trei ani a venit pe lume și fetița ei, Aria. De când au apărut cei doi copii, viața Crinei s-a schimbat radical, iar aceasta a reușit să-și depășească stările depresive și fricile. Actrița a povestit într-un interviu recent cum a ajutat-o rolul de mamă, dar și despre tratamentele pe care le-a făcut pentru a rămâne însărcinată.

„Sunt relaxată, nu am niciun stres. Copii m-au schimbat, mi-au dat voie să fiu liberă, am înțeles că pot să-mi rezolv problemele. Nu am vrut ca Aria și Radu să crească cu fricile mele, cu acel bun simț dus la maxim. Încerc să-i las să fie ei înșiși, eu doar îi sprijin și îi îndrept pe linia de plutire. Nu am avut niciun fel de depresie post natală. I-am avut cu tratament, nu am putut să țin sarcinile. Am fost depresivă și supărată înainte să-i am. Acum nu mai am frică deloc, a venit curajul în locul fricii. Dorința de a mă schimb și procesul sunt atât de minunate, chiar dacă este greu. Copiii mi-au schimbat viața, dar extrem de pozitiv și minunat”, a spus actrița, potrivit unica.ro.

Crina Semciuc a devenit o femeia mai puternică

Crina Semciuc a mărturisit că s-a schimbat foarte mult de când este mamă și a înțeles cum merg lucrurile, de fapt, în viață. Aceste transformări au ajutat-o și pe plan profesional, pentru că a căpătat mult mai multă încredere în forțele proprii.

Ada Condeescu, despre greutățile prin care a trecut în viață, ținute secrete până acum! Nimeni nu se aștepta la asemenea dezvăluiri: „Eram mult mai naivă"

„Acum sunt mamă, lucru care m-a modificat și m-a schimbat foarte mult. Pe parcursul vieții m-am întâlnit cu pierderea tatălui meu care iar m-a modificat și orice rol a contat foarte mult. „Oameni de treabă” este efectiv un cadou pe care l-am primit, mi s-a oferit șansa să joc un rol total opus de cum sunt eu, cel puțin vizual. Mi s-a dat pe mână o compoziție. M-au schimbat foarte mult experiențele pe care le-am trăit, m-au ajutat să fiu mai relaxată pe platoul de filmare. În timp am învățat să pun niște limite când cineva îmi invadează spațiul, iar când eram mai mica nu puteam face acest lucru. La mine în familie, bunul simț a fost dus la maxim. Am învățat să spun și NU, să spun STOP dacă ceva mă deranjează. Sunt mai puternică și mai cerebrală, acum puterea este la mine”, a adăugat aceasta.