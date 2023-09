”Am fost entuziasmat” Zanni s-a lansat în actorie. Artistul face declarații, după prima sa apariție într-un serial TV

In articol:

Zannidache s-a făcut remarcat prin prisma legăturii pe care a avut-o cu Alex Velea. A debutat în industria muzicală, apoi a fost concurent în mai multe emisiuni TV, ieșind chiar, la una dintre ele, marele câștigător.

Astfel, se poate spune despre Zanni că este cântăreț, un bun sportiv, că se pricepe în tainele gătitului, dar și că viața îi surâde la orice pas, după copilăria nefericită de care a avut parte.

Citește și: Alex Velea, reacționează după ce Zanni a pus punct proiectelor comune și a rupt prietenia: ”Dacă nu s-a simțit bine, ce?” Iubitul Antoniei, declarații neașteptate la adresa fostului său protejat: ”Nu regret nimic”

Zanni a devenit actor

Și spunem asta pentru că după toate reușitele profesionale și personale, acum Zanni a mai bifat o mare bucurie, căci a devenit actor.

Fostul protejat a lui Alex Velea a intrat în lumea actorilor și, mai nou, este parte dintr-un serial românesc de mare anvergură.

Citeste si: Se dau 1.500 de lei de persoană! Banii intră direct pe card. Cine sunt beneficiarii- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Astfel, după ce a trecut de primele emoții de pe platourile de filmare și de prima apariție de pe micul ecran ca actor, Zanni a oferit și primul interviu în calitate de om al cinematografiei.

Conform spuselor sale, ceea ce presupune apariția pe micul ecran nu a fost chiar o surpriză pentru el căci are deja experință.

S-a obișnuit cu viața din lumina reflectoarelor, dar chiar și așa, faptul că a ajuns să fie actor a trezit în el o emoție aparte.

Zanni s-a lansat în actorie [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Zanni și Aluziva au ajuns la cuțite. Vloggerița este decisă să meargă în instanță: „Nu are ce să-mi facă”

Se bucură pentru schimbarea de macaz profesional pe care a făcut-o, dar spune că, în esență, a rămas același om.

Și astfel, prin felul său de a fi a reușit să se facă plăcut de toată lumea de pe set, de la colegii actori, până la echipa de producție.

„În trecut, am mai cochetat cu această zonă a televiziunii, așa că știam la ce să mă aștept, dar a fost prima dată când am filmat pentru un serial. Trebuie să recunosc că am fost entuziasmat, pe alocuri. Oamenii mă cunosc, știu că eu am felul meu de a fi, un haz și o șmecherie aparte, care mă ajută să mă înțeleg bine cu toată lumea, și așa a fost și cu echipa de producție”, a spus Zannidache, conform Libertatea.