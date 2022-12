"Am fost în plasament, tata era la pușcărie, iar mama nu m-a vrut niciodată" Gheboasă, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie! Trapper-ul mai are frați, despre care nu știa nimeni

In articol:

Gheboasă a devenit extrem de popular în mediul online, după ce a lansat o piesă care a devenit virală pe TikTok. Hitul a stat multă vreme în topul de pe YouTube, iar pentru noua generație tânărul Gheboasă a devenit o adevărată senzație.

Gheboasă, copilărie de coșmar

Tânărul cântăreț s-a făcut remarcat într-un show de talente, iar la scurt timp după eliminări s-a apucat de TikTok. Nu a durat mult până când a devenit viral pe celebra platformă, iar fanii l-au luat cu asalt. A cunoscut succesul din prezent și oamenii îl opresc pe stradă pentru fotografii și autografe, dar în trecut tânărul artist s-a confruntat cu o viață grea, cu neajunsuri și o serie de alte probleme. Totuși, faima nu l-a schimbat pe Gheboasă și spune că niciodată nu va uita de unde a plecat, iar dacă va ajunge iar jos știe foarte bine cum să se descurce.

Gheboasă a fost invitat la emisiunea În Oglindă, unde și-a deschis sufletul despre copilăria sa. Nu a fost deloc una ușoară. Cât timp tatăl a fost închis, mama lui nu a vrut să audă de el, din plasament, ajungând să fie crescut de o familie adoptivă și bunici.

"Când eram mai mic, tatăl meu nu a putut să mă ia. Era arestat, iar mama mea nu mă voia. Asta e tot ce știu eu. Bunicii mei mi-au zis. Eu nu am ținut legătura cu mama, pentru că m-a urât toată viața. Ea nu m-a vrut niciodată și cumva nici eu nu am vrut-o pe ea. Nu m-a dat la întors, nu am suferit foarte tare, pentru că atunci când am crescut l-am avut pe tata și bunicii m-au ținut strâns la piept. Mama, când ne întâlneam pe stradă, mă înjura. Tatăl meu a făcut tot posibilul să mă ia. Eu am fost în plasament la o familie 5-6 ani de zile, care m-au botezat. După 6 ani, tata s-a eliberat și a făcut tot posibilul, pe cale legală, prin instanță să mă ia.", a declarat Gheboasă.

Gheboasă își vizita tatăl la închisoare

Trapper-ul povestește că părinții adoptivi, pe care îi iubește enorm, îl duceau des la închisoare, acolo unde se afla tatăl său, pentru a nu pierde contactul cu el.

"Până la 6 ani, mergeam în vizită la închisoare și părinții mei adoptivi mă țineau la un geam să îl văd. Nu înțelegeam prea multe, nu înțelegeam ce înseamnă pușcăria, de ce e închis acolo. Lumea nu îmi spunea, pentru că dacă mi-ar fi spus că tata a ajuns acolo pentru că a făcut fapte rele, eu poate îl vedeam ca un om rău și nu mai trăgeam așa spre el. Când era mai tânăr a furat.", a mai mărturisit Gheboasă.

Gheboasă mai are frați pe care nu îi cunoaște

Deși nu a mai ținut legătura cu mama sa, Gheboasă știe că mai are încă trei frați. Nu îi cunoaște, dar se gândește cu drag la ei. Iată ce știe despre ei, dar și despre mama lui, în prezent.

"Știu unde e mama mea și cum o cheamă, dar nu am numărul ei de telefon. Tatăl meu mă sfătuiește să mă duc la mama, să vorbesc cu ea. Am zis că nu mă simt confortabil, ea nu m-a căutat la ziua mea, să îmi explice ce s-a întâmplat.(...) Știu despre mama că mai are o fată, pe care o cheamă Patricia, mai am o soră. Mama a mai stat în Spania câțiva ani și mai am doi frați și acolo. Mi-a zis tata că unul dintre copii, Martin, e leit cu mine. Eu mereu mi-am dorit să am un frate care să semene cu mine. M-au durut toate astea, dar m-au și călit. Mi-aș fi dorit să am familia unită, să stăm toți la masă.", a dezvăluit Gheboasă, la În Oglindă.

