"Am fost la detectorul de minciuni!" Mama Luizei Melencu, ipoteză halucinantă, după sentința primită de Gheorghe Dincă! Dezvăluiri nebănuite din dosarul "Caracal"

Tribunalul Olt a decis vineri, 23 septembrie, să-l condamne pe Gheorghe Dincă în primă instanță la 30 de ani de închisoare în dosarul "Caracal", pentru omor, viol și profanare de morminte, după dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.

Acum, la câteva zile de la decizia magistraților, mama Luizei face dezvăluiri neașteptate despre cazul care a șocat o țară întreagă!

Monica Melencu: "În acel dosar s-au pus lucruri doar la voia întâmplării"

Mama Luizei Melencu susține că în dosarul "Caracal" există mai multe lucruri care nu se leagă. Femeia a declarat că din această cauză tinde să creadă în continuare în ipoteza conform căreia fetele nu ar fi fost ucise, ci ar fi fost traficate în străinătate. Cu o ultimă speranță, Monica Melencu afirmă că fiica ei se va întoarce acasă, într-o bună zi: "Acum sunt binișor. Am văzut ce a pățit Dincă. Nu mă așteptam să îl judece pentru omor calificat, sincer vă spun acest lucru. Fetele nu au fost omorâte! Eu zic că sunt traficate cine știe prin ce țară. De omorât nu sunt omorâte! Cred că sunt folosite pentru a scoate bani de pe urma lor. Într-o zi, Luiza o să se întoarcă acasă. În nici un caz nu sunt moarte fetele! Cine știe unde sunt vândute? Acum și cu presiunea aceasta mediatică, care se pune în acest caz, poate sunt ascunse.

Monica Melencu, mama Luizei Melencu [Sursa foto: Captură video]

În acel dosar (n.r- al crimelor din Caracal) s-au pus lucruri doar la voia întâmplării. Unele lucruri nu se leagă aici. Eu cred că atunci când au venit anchetatorii, Alexandra era deja plecată de acolo. Plus că, nu doar această situație nu se leagă în capul meu. Sunt multe! Noi suntem o familie mai modestă, dar nu ne lăsăm. Am cheltuit foarte mulți bani cu tot ce s-a întâmplat. Am fost și la detectorul de minciuni, am cheltuit 5.000 de lei, am fost și la probă de salivă. Ne este foarte greu dar nu ne lăsăm deloc.", a declarat mama Luizei Melencu, pentru click.ro.

Luiza Melencu și mama ei [Sursa foto: Facebook]

"Nu a fost administrată nicio probă care să poată fi folosită pentru aflarea adevărului"

Și Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, susține că multe dintre probele atașate la dosar sunt lipsite de logică: "Din 15 ianuarie 2020 și până în iunie 2022 nu a fost administrată nicio probă care să poată fi folosită pentru aflarea adevărului, adică ce s-a întâmplat cu cele două fete dispărute. Judecătoarea Cotoi a afirmat într-o ședință de judecată "Ce vreți, să vă caut eu fetele? Căutați-le. Eu îl condamn sau îl achit pe Dincă!". Am cerut să solicite de la DIICOT originalele mijloacelor de probă pentru a efectua expertize și mi s-a respins cererea de fiecare dată.

Am solicitat instanței să efectueze o cerere de asistență judiciară prin Ministerul Justiției către Departamentul de Stat american, ca să fie interogat Facebook-ul cu privire la corespondența electronică a Luizei și mi s-a răspuns că dacă pe procurori nu i-a interesat, nici pe dânsa nu o interesează. Sunt foarte multe inadvertențe în dosar, în sensul că dacă verifici comunicări de mesaje de pe telefoane, în corespondență, constați că un mesaj pleacă de pe un telefon și ajunge pe celălalt telefon înainte de a fi emis sau alte anomalii.", a declarat Carmen Obârșanu, pentru gândul.ro.

Avocata Carmen Obârșanu [Sursa foto: Captură YouTube]