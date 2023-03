„Am fost la un control, am vești bune” Cristina Șișcanu a ieșit de la medic și a vorbit despre sarcină! A ținut neapărat să împărtășească asta cu fanii ei

In articol:

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Fanii soției lui Mădălin Ionescu nu o urmăresc pe vedetă doar din fața micului ecran, ci și în mediul online, acolo unde realizatoarea TV este foarte activă.

La 38 de ani, Cristina este o femeie cu adevărat împlinită.

Vedeta are o carieră de succes și o familie frumoasă alături de celebrul realizator TV, cu care formează un cuplu de peste 12 ani.

Din iubirea lor a venit pe lume fiica acestora, Petra, pe care cei doi părinți celebrii o iubesc enorm. Cristina este o mamă foarte dedicată, care petrece cât de mult timp poate alături de micuța ei. Chiar dacă pe lângă Petra, realizatoarea TV mai este mama vitregă a celor doi copii pe care Mădălin Ionescu îi are din primul mariaj, Ștefania și Filip, iată că vedeta nu este nici pe departe sătulă de rolul de mamă.

Îndrăgita prezentatoare TV a ieșit foarte fericită din cabinetul medicului. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Prima reacție a mamei Geta, după ce Culiță Sterp a absentat o perioadă de pe rețelele de socializare. Ce a putut să îi spună acestuia: „Pe atât de bun și de milos”- kanald.ro

Citeste si: Anunțul NATO care îl va înfuria pe Putin. Liderul Alianței, reacție fără perdea. Este așteptată reacția Kremlinului- stirileprotv.ro

Citește și: Cristina Șișcanu a lăsat-o fără cuvinte pe Paula Seling! Secretul pe care soția lui Mădălin Ionescu l-a păstrat ani de zile: „Să știi că te-am văzut. Mi-am dat seama”

Cristina Șișcanu, în al nouălea cer după ce a ieșit din cabinetul medicului

Cristina obișnuiește să împărtășească cu fanii ei din mediul online toate lucrurile care se întâmplă în viața ei, fie ele bune sau mai puțin bune.

De această dată, vedeta a postat câteva story-uri pe contul ei de Instagram în care, cu zâmbetul pe buze, i-a informat pe cei care o iubesc că medicul, din cabinetul căruia tocmai ieșise, i-a dat vești foarte bune.

Pentru că, în trecut, realizatoarea TV a dezvăluit că își dorește să devină din nou mamă și că la un anumit moment chiar a fost gata să încerce să rămână din nou însărcinată, fanii vedetei s-au gândit că extazul acesteia este semnul că visul Cristinei urmează să se împlinească.

Prezentatoarea TV a lămurit însă repede situația și a mărturisit că nu este însărcinată, veștile bune pe care le-a menționat fiind despre starea ei de sănătate. În același timp, vedeta i-a încurajat pe toți cei care o urmăresc să aibă grijă de sănătatea lor și să treacă pragul medicului măcar o dată pe an, pentru un control.

Citeste si: „Eu nu aș avea voie să mă recăsătoresc?” Îndrăgita artistă, pregătită să îmbrace iar rochia de mireasă! Cine este, de fapt, iubitul Savetei Bogdan- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cel de-al doilea tânăr implicat în accidentul cu ATV-ul în Prahova a pierdut lupta pentru viață la 10 zile după ce a murit prietenul lui/”Cu două zile înainte se mișca, a strâns mâna mamei lui și se dezumflase la față”- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente sfâșietoare pentru Alina Sorescu. Alexandru Ciucu le-a luat pe fetițele sale pentru prima dată la el. Micuțele își iau rămas bun de la mama lor, cu ochii în lacrimi- radioimpuls.ro

„Am fost la un control, am vești bune! Nu, nu sunt însărcinată, dar vă spun lucrul ăsta pentru că vreau să încurajez mersul la doctor. E foarte important o dată pe an sau la jumătate de an, dar o dată pe an trebuie să ne facem toate investigațiile, să ne asigurăm că suntem bine sau dacă e vreo problemă să o prevenim rapid”, a transmis Cristina Șișcanu, pe contul ei de Instagram.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Mădălin Ionescu a luat imediat telefonul Cristinei Șișcanu, când a văzut ce mesaj a primit! Nu s-a putut abține și a făcut public un detaliu intim: "Nu știți ce poze am eu cu ea"