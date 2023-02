”Am fost la Urgențe” Bogdan Mocanu a ajuns la spital, după lupta din cușcă cu Vincenzo Final Boss. În ce relații au rămas cei doi, după gala RXF

In articol:

Meciul dintre Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss a adunat toată suflarea mondenă la un loc și a ținut pe multă lume cu sufletul la gură.

Însă, în doar câteva secunde totul a luat sfârșit, iar fostul concurent de la „Puterea Dragostei” a ieșit învingător.

Bogdan Mocanu și Vicenzo Final Boss, prieteni la cataramă după meci

Chiar și așa, ce nu se știe este faptul că imediat după luptă, Mocanu a ajuns la spital. Nu pentru că acuza vreo problemă, ci pentru a se asigura că puținele lovituri încasate de la adversarul său nu i-au dăunat.

Din fericire, însă, Bogdan Mocanu nu a avut nevoie de îngrijirea medicilor. Motiv pentru care, imediat după, la el acasă, a organizat o petrecere de pomină cu toți cei care l-au susținut.

Doar că la un moment dat, deși nimeni nu se aștepta la una ca asta, acasă la Mocanu a apărut și Vicenzo Final Boss.

''Eu după meci am fost la Urgențe, îmi era frică să nu-mi fi rupt ceva, mi-am făcut radiografie și n-am nimic rupt. Noi după Gală am avut un after party la un club din București, dar eu am decis să merg acasă și să-mi chem apropiații mei. Erau vreo 60-70 de persoane la un moment dat. Și dacă au venit la mine în casă înseamnă că m-au susținut pe mine la meci. În momentul în care a venit Vicenzo, s-a oprit muzica și toată lumea început să aplaude. Nu eram dușmani, dar după chestia asta i-am zis acolo jos: “Toată viața o să fii fratele meu”, a declarat Bogdan Mocanu la TV.

Ulterior, el a mărturisit cum a ajuns să îl pună la pământ pe Vicenzo într-un timp atât de scurt. Deși sunt prieteni, colegul Biancăi Comănici spune că a prins un soi de putere sau de ură în momentul în care a văzut că Philip Albu l-a atacat pe Jador, susținătorul său.

Chiar dacă s-au tot certat în ultima vreme, în urma disputei dintre cei doi, unde Philip era susținătorul lui Vicenzo, Bogdan Mocanu a dorit să fie lupta egală și, dacă unul de-al lui este la pământ, să fie și unul de-al lor în aceeași situație.

Bogdan Mocanu a ajuns la spital, după gala RXF [Sursa foto: Instagram]

''Știți de ce eram nervos? Eram nervos pentru că în spate fiind și Jador care a avut un conflict. Deși eu cu Jador eram certați, el a venit să-mi dea o îmbărbătare înainte de meci, ca o surpriză. A fost un conflict exact când eu așteptam să intru, cred că aia a fost o chestie trimisă de la Dumnezeu, eu nu aveam furia aia în mine încât să dau un Vicenzo. Și am zis atunci: Dacă dați în al meu, o să vi-l omor pe al vostru. Era antrenorul lui'', a mai adăugat Bogdan Mocanu

De cealaltă parte, cel înfrânt spune că nu vede deloc bătaia din ring ca pe umilință, căci a fost un meci pe cinste, corect, cu un adversar pe măsură.

Adversar despre care are numai cuvinte de laudă, căci, spune Vicenzo, respectul și fair-playul lui Bogdan Mocanu sunt de o raritate absolută.

''Nu am văzut nici un adversar ca după victorie să fie fair-play și să se respecte (…). Adevărul este că a fost foarte scurt, dar au fost secvențe foarte frumoase, profesioniste. Nici nu a fost umilință cum am văzut la alte meciuri. Eu am vrut să se termine cât mai repede, nu l-am subestimat niciodată'', a declarat și Vicenzo Darian, în cadrul aceleiași emisiuni.