”Am fost mereu o persoană fermă” Marina Almășan și-a crescut cu strictețe cei doi copii. Cum au ajuns să fie acum tinerii

Marina Almășan este cunoscută pentru proiectele din televiziune pe care le-a adus în fața publicului telespectator, dar și pentru relația pe care a avut-o cu Victor Socaciu.

Ce nu se știe, însă, despre ea, sunt aspectele legate de familie, mai cu seamă, în ceea ce îi privește pe cei doi copii pe care îi are.

Marina Almășan, o mamă dură, dar mândră de copiii ei

Prezentatoarea este mamă de băiat, dar și de fată și recunoaște acum, când cei doi au ajuns la maturitate, că nu i-a fost deloc ușor în rolul de părinte.

În cadrul unui interviu, moderatoarea a mărturisit că nici din familia lor nu au lipsit discuțiile aprinse dintre părinte și copii.

Momente despre care Marina spune acum, trecută prin ele, că au la bază atât greșelile părinților, cât și ale copiilor. Unii greșesc din dorința de a-i proteja pe ceilalți mai mult, iar alții greșesc crezând că le știu pe toate.

„Am doi copii, deci n-am avut nici eu cum să evit acest conflict al generațiilor, mai cu seamă în adolescența copiilor mei, în care începeau să se manifeste și la ei micile “crize de personalitate”, când părinții deveneau “anacronici”, iar ei, copiii, “le știau pe toate”. Desigur că, de fiecare dată în astfel de situații, de greșit greșesc ambele generații: noi – atunci când avem senzația că sfaturile noastre (de regulă, în exces) îi vor proteja pe copii să facă greșelile pe care noi înșine le-am făcut la vârsta lor, iar ei – când au convingerea că se pot descurca foarte bine și fără noi. Ceea ce, de cele mai multe ori, nu prea se întâmplă”, a declarat Marina Almășan, conform Fanatik.

Acum, însă, când fiecare și-a învățat lecția, și ea ca mamă, dar și ei ca și copii, Marina Almășan consideră că i-a educat pe cei doi așa cum trebuie.

Astfel că acum, extrem de mândră, deși recunoaște că celor doi nu le-a fost ușor să lupte cu duritatea ei, spune că are doi copii puternici, care se pot descurca în orice situație.

„Există o vorbă, care spune multe: “Dacă tinerii ar ști, și dacă bătrânii ar putea..”. Legat de felul în care am “știut” eu să gestionez conflictele cu copiii…oi fi știut, oare?!?… Eu, în general, am fost mereu o persoană foarte corectă, fermă și foarte pretențioasă față de cei din jur. Nu am tolerat prea ușor greșelile, nici măcar ale celor dragi. Poate și de asta, la un moment dat am renunțat să continui o căsnicie în care se infiltrase minciuna. Prin urmare, nu le-a fost ușor copiilor cu o mamă atât de fermă. Dar le-a prins bine. Acum sunt caractere puternice, capabile să se ia la trântă cu viața, cu un ajutor minim din partea mea. Și nu mă iubesc nicidecum mai putin, pe motiv că aș fi fost prea severă!”, a spus fosta soție a lui Victor Socaciu.