„Am fost olimpică la...” Ce studii are, de fapt, Cristina Șișcanu! Soția lui Mădălin Ionescu, criticată după ce a vrut să-și învețe admiratoarele cum să vorbească corect

Recent, Cristina Șișcanu a lansat pe rețelele de socializare o serie de filmulețe care au ca scop corectarea celor mai frecvente greșeli de vorbire pe care le fac românii. Soția lui Mădălin Ionescu consideră că acest aspect este cu mult important față de cele mai dezbătute din mediul online, cum ar fi moda, beauty sau skincare, așa că a decis să contribuie la corectarea greșelilor de acest fel, pe care oamenii le fac adesea.

Majoritatea reacțiilor venite din partea fanilor au fost pozitive, însă s-au regăsit și câteva care nu au fost tocmai pe placul Cristinei Șișcanu, moment în care a decis să ofere câteva explicații pentru a demonstra că este în măsură să ofere astfel de lecții în mediul online.

Cristina Șișcanu, iritată de comentariile răutăcioase ale internauților

Ce-i drept, inițiativa Cristinei Șișcanu de a crea o serie de filmulețe în care să dezbată diferite greșeli de vorbire pe care le fac oamenii a adus cu sine multe laude și felicitări din partea admiratoarelor sale, însă s-au regăsit și câteva care nu au apreciat inițiativa vedetei.

„Ai absolvit academia?”, a întrebat, curioasă, una dintre admiratoare.

„Nu....se vede cum citeste”, a scris una dintre internaute, făcând referire la faptul că soția lui Mădălin Ionescu, Cristina Șișcanu, nu vorbește liber, ci își citește discursul.

Remarca internautei nu a fost trecută neobservată de Cristina Șișcanu, așa că a reacționat, specificând, în secțiunea de comentarii, abilitățile și reușitele pe care le-a avut în ceea ce privește activitatea sa academică. Cu această ocazie, fanii au aflat că partenera lui Mădălin Ionescu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București și că a avut rezultate foarte bune la olimpiada de limba și literatura română.

„Am fost olimpică la limba și literatura română (etapa națională) în liceu, iar dacă ești curioasă ce studii superioare am absolvit, îți satisfac curiozitatea: Facultatea de Drept din cadrul Universității București. În loc să fii cârcotașă, mai bine ai face ceva constructiv. Nu am de ce să mă justific. Știu cine sunt, cum sunt, ce știu și ce mai am de învățat. Nu citesc și chiar dacă citeam ce relevanță avea?”, a răspuns Cristina Șișcanu.