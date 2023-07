“Am fost pe patul de spital” Nimeni nu a știut prin ce a trecut Brigitte Pastramă în urmă cu un an! Cine a fost singura persoană care i-a fost alături? | EXCLUSIV

In articol:

Brigitte Pastramă a vorbit despre motivul pentru care a decis să se mute în Dubai, despre relația cu fiica ei, dar și despre cum decurge relația cu soțul ei, Florin Pastramă. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Brigitte a menționat că relația cu fiica ei, Sara, este una foarte bună, dar și că își dorește ca fiica ei să aibă parte de un drum fără probleme, fără droguri și fără alcool.

Brigitte Pastramă, momente dificile în spital

Brigitte Pastramă ne-a povestit unul dintre momentele dificile prin care a trecut și a învățat o lecție importantă de viață.

"Am avut anul trecut un episod în care am fost pe un pat de spital și unica persoană care a venit la mine a fost fata mea. În momentul ace la mi-am zis ce rămâne în viața asta, decât copiii? Până la urmă, totul e trecător. Aveam 45 de ani atunci și mă gândeam cine are grijă de mine la bătrânețe? Trebuie să am grijă de copiii mei să nu devină drogați, să trăiască ca o plantă agățătoare. De atunci am înscris-o la o școală privată și am vrut să elimin tot ce înseamnă droguri, alcool din viața Sarei.", a declarat Brigitte Pastramă.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Filmul crimei din baza sportivă de la Mamaia. Ce l-a făcut pe suspect să ucidă și să mutileze trupul victimei- stirileprotv.ro

De ce a plecat Brigitte Pastramă în Dubai?

Brigitte a plecat în Dubai pentru fiica ei, Sara, să o ajute să studieze în Emirate. Vedeta ne-a povestit cum și-a ocupat timpul 5 luni în Dubai.

"Sunt plecată în Dubai de aproape 5 luni și probabil voi locui acolo până va termina Sara școala. Eu și cu Florin probabil că vom face cu schimbul atâta timp cât vom avea afacerile pe care le avem în România. Nu ne-am făcut planuri de ce vom face din punct de vedere al unui job sau ceva acolo, vom vedea la timpul potrivit. Pentru mine targetul a fost să pot să îmi iau acest ID, pentru ca fata să poată să se înscrie la această școală, pentru că era una dintre cerințe ca unul dintre părinți să fie rezident și apoi trebuie să îi fac și ei actele. Sara a dat anumite examene, a durat cam o lună până am găsit o școală conform dorințelor ei și să fie și cu un buget care să ni se potrivească nouă și aproape de casa pe care am achiziționat-o.", a spus Brigitte Pastramă, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!