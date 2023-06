„Am fost prea haosați” Cum este viața de bărbat căsătorit pentru Emi de la „Noaptea Târziu”? Artistul are mustrări de conștiință după nunta cu Mădălina

In articol:

Emi de la „Noaptea Târziu” și logodnica lui, Mădălina, s-au căsătorit pe 6 iunie, după trei ani de relație. Cei doi au spus „Da” în fața ofițerului stării civile, iar după câteva zile și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Artistul a făcut primele declarații în calitate de bărbat căsătorit și a mărturisit și care este regretul lui cel mai mare, după ce s-a însurat.

Emi și Mădălina au organizat o petrecere impresionantă pentru a sărbători faptul că și-au unit destinele și s-au distrat pe cinste alături de prietenii și de rudele lor. Totuși, după ce și-au revenit și au scăpat de emoțiile fericitului eveniment, tinerii proaspăt căsătoriți și-au dat seama că nu au făcut poze cu membrii familiei lor, lucru pe care îl regretă.

„Nu există perfecțiune, dar a fost 90% perfect. Am fost prea haosați și am uitat detalii personale importante, adică poze cu oameni din familie și ne macină puțin că nu am făcut. În rest, totul a fost ideal. Toți invitații ne-au sunat a doua, a treia zi și ne-au felicitat, au spus că a fost totul foarte frumos. Mica problemă a fost că nu am făcut poze cu familia. Îți dai seama că ne roade puțin…”, a declarat Emi de la „Noaptea Târziu” pentru impact.ro .

Emi de la „Noaptea Târziu” și soția lui, Mădălina [Sursa foto: Instagram]

Cum este viața de bărbat căsătorit pentru Emi

Emi este primul membru al trupei „Noaptea Târziu” care s-a hotărât să facă pasul cel mare și este foarte fericit pentru alegerea făcută. Tânărul a mărturisit că a fost foarte emoționat la nunta sa și a ajuns chiar primul la locație în acea zi.

În plus, artistul se bucură pentru faptul că între el și soția sa lucrurile sunt la fel de frumoase ca înainte de căsătorie și se înțeleg la fel de bine.

„După nuntă, am intrat după două, trei zile într-o piscină, dădeam din mână în apă, nu a vrut să cadă deloc verigheta, asta este, înseamnă că am rămas cu ea pe viață…cu verigheta și cu nevasta. E mișto, suntem la fel, nu s-a schimbat nimic. Noi am făcut cununia civilă marți și am avut emoții mari, am ajuns primul, nici fotograful nu ajunsese”, a mai spus Emi.