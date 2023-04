”Am fost prea puțin” Dinu Maxer nu-și poate ierta asta! A recunoscut acum ce a făcut în căsnicia cu Deea Maxer

In articol:

Vestea că Dinu și Deea Maxer divorțează a luat prin surprindere pe toată lumea, iar mulți dintre fanii cuplului nici măcar nu au crezut că anunțul făcut de cei doi, legat de separare, este adevărat, până când au vorbit public despre acest lucru. Ambii foști parteneri au vorbit pe baza acestui subiect, mai precis despre motivele care au condus la divorț, însă cel care a făcut mai multe dezvăluiri a fost chiar Dinu Maxer, care recent a scos la iveală un

lucru din căsnicia cu Deea, despre care nu a mai vorbit până acum.

Mai precis, artistul a dezvăluit că îi pare rău că nu a fost romantic în relația cu Deea, ba mai mult, acesta susține că nu i-a adus niciodată flori fostei partenere. Totuși, în ultima perioadă din mariaj, pentru a îndrepta lucrurile, acesta a încercat să compenseze fiecare minus care a existat de-a lungul celor 18 ani de relație, la fel și Deea, însă nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea căsniciei, ajungându-se în cele din urmă la divorț.

Citește și: Dinu Maxer nu s-a putut abține și a vrut să știe toată lumea ce urmează să facă! Se întâmplă la puțin timp după ce a divorțat de Deea: „Avem o surpriză, facem probe”

„Cred că am fost prea puțin romantic. Nu am dus niciodată acasă flori. Ulterior, făceam asta. Am încercat să compensez fiecare minus pe care din discuții l-am simțit. Și Deea la fel. Am luptat împreună. Amândoi am încercat dar nu am mai reușit.”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unui interviu recent.

Citeste si: Primele declarații date de Anamaria Prodan, după ce a fost dezvăluit numele iubitului pe care l-a ținut ascuns: „Este un bărbat cu «B» mare”- kanald.ro

Citeste si: „Păi după 40 de ani ne dați afară?”. Două persoane s-au urcat pe acoperișul casei după ce au aflat că trebuie să se mute- stirileprotv.ro

Dinu și Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]

Mesajul transmis de Deea, după dezvăluirile lui Dinu Maxer

În timp ce Dinu a fost mai deschis față de fanii săi, vorbind public despre divorțul de fosta soție, Deea a decis să fie mai discretă, astfel că multe lucruri pe care a dorit să le transmită, le-a exprimat prin mesaje distribuite pe rețelele de socializare.

Citește și: „Am deja. Sunt liberă” Deea Maxer a dezvăluit subtil ce se întâmplă în viața ei! E mai încrezătoare ca niciodată după divorțul de Dinu!

Citeste si: „A revenit puternic în viața mea.” Vlăduța Lupău, probleme grave de sănătate după Paște! Ce s-a întâmplat cu frumoasa vedetă- kfetele.ro

Citeste si: Izvorul Tămăduirii 2023. Ce trebuie să faci în această zi pentru a avea noroc tot anul?- stirilekanald.ro

Citeste si: Victoria uriașă a presupusei amante a Prințului William în fața lui Kate Middleton!- radioimpuls.ro

Așa cum s-a întâmplat și recent, căci tânăra a distribuit un mesaj, dând de înțeles că orice ai face pentru a repara o anumită situație, câteodată nu e suficient, ci pur și simplu trebuie să faci o schimbare și să te detașezi de omul de lângă tine.

„Uneori pentru a fi fericit, omului îi trebuie doar un alt om”, a fost mesajul distribuit de Deea Maxer, pe pagina personală de Instagram.