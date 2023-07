„Am fost prea sever” Lucian Viziru, destăinuiri din viața de tată! Actorul și soția lui, Ema, au păreri diferite asupra modului în care vor să își crească fiul

In articol:

Lucian Viziru are 46 de ani și se poate declara un bărbat împlinit. În 2010, bărbatul se căsătorea cu jumătatea lui, Ema, iar după câteva luni, cei doi au devenit părinții unui băiat. Fiul lui Lucian Viziru se numește Mihai și are deja 12 ani.

Lucian Viziru a locuit câțiva ani împreună cu familia lui în Germania, dar de ceva timp s-au întors în România, unde plănuiesc să rămână în perioada următoare.

Citește și: Augustin Viziru, pentru prima oară la TV, însoțit de fiica lui. Cât de mult a crescut Maria: "E frumoasă că seamănă cu mama ei"

Recent, Lucian Viziru a vorbit despre viața de familie și a povestit lucruri interesante despre fiul lui, Mihai. Celebrul actor a dezvăluit că a fost un pic cam aspru cu fiul lui și l-a influențat să joace tenis de performanță, deși băiatul nu era atras de acest sport. În prezent, Viziru a mărturisit că a decis să își lase fiul să aleagă lucrurile care îi plac, iar Mihai practică baschet și kickboxing, dar este foarte atras de lumea calculatoarelor.

Citește și: Lucian Viziru, executat silit pentru o sumă șocantă. Ce a hotărât instanța în privința actorului

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Johnny Depp: Nu mă mai gândesc la Hollywood- stirileprotv.ro

„Deocamdată nu e atras de absolut nimic din tot ceea ce am făcut eu. A jucat tenis de performanță, pentru că l-am obligat până la 10 ani, acum are 12 ani. Probabil din cauza faptului că am fost prea sever, a zis că nu mai vrea. Acum face baschet, kickboxing și știe foarte multe lucruri despre calculatoare. Dacă am nevoie de cineva, el e băiatul meu cu calculatorul. Pe vremuri fiecare dintre noi avea un băiat care se pricepea la calculatoare. Pentru mine, acel băiat a devenit fiul meu”, a declarat Lucian Viziru pentru Impact.ro.

Lucian Viziru și fiul lui, Mihai [Sursa foto: Facebook]

Lucian Viziru și soția lui au viziuni diferite asupra parenting-ului

În ceea ce privește creșterea fiului lor, Lucian Viziru și soția lui, Ema, au deseori păreri diferite.

Dacă Ema este mai sensibilă și încearcă să își apere întotdeauna puiul, Lucian Viziru și-ar dori ca băiatul lor să învețe să își înfrunte singur problemele. Totuși, actorul a mărturisit că diferența aceasta de păreri creează un echilibru benefic pentru familia lor și pentru adolescentul Mihai.

Citeste si: „Acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața.” Care este motivul adevărat pentru care Daniel Balaciu a atacat-o pe Dana Roba- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Amănunte cutremurătoare continuă să iasă la suprafață. Dana Roba, noi detalii din căsnicia cu Daniel Balaciu. Motivul real pentru care make-up artista a fost atacată: "A premeditat totul cu ceva timp înainte"- radioimpuls.ro

Citește și: „Au fost momente grele” Anisia Gafton a vorbit fără perdea despre începuturile carierei sale. Cât de greu i-a fost să se acomodeze în București: „Nu mai știam niciun salariu”

„Amândoi, ea vrea ca multe alte mămici să mănânce tot, eu vreau să facă lucruri singur, de capul lui și să-l pregătesc pentru viață. Dacă ar fi după mine l-aș arunca cu totul în mijlocul acțiunii să se descurce singur, mămica vrea să îl țină de mână încă. De asta e bine să aibă și mamă și tată, pentru că există un echilibru, dar la capitolul exigență, cred că stăm amândoi la fel de prost sau de bine. Adică se orientează dacă unul zice nu, celălalt zice da. Exact, deci se plimbă de la unul la altul. Când unul zice nu și de ce mai multe ori îi iese”, a mai spus Lucian Viziru.