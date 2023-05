”Am fost salvată în ultimul moment” Luminița Anghel a vorbit abia acum despre boala care i-a schimbat viața. Prin ce greutăți a trecut vedeta, cu ani în urmă?

In articol:

Luminița Anghel este în lumina reflectoarelor din 1976 și continuă să își facă meseria cu aceeași pasiune și dăruire, iar ceea ce primește înapoi de la publicul ei este pe măsura efortului depus de ea.

Motiv pentru care, vedeta are mereu apariții una și una, emană bunăstare și voie bună, dar puțini sunt cei care îi cunosc tristețea din spatele zâmbetului pe care-l afișează necontenit.

Luminița Anghel a vorbit abia acum despre boala care i-a schimbat viața [Sursa foto: Facebook ]

Luminița Anghel a trecut prin multe perioade grele în viață

Însă acum, în cadrul unui interviu, cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre cele mai grele momente din viața sa, despre dramele pe care le-a traversat și care au marcat-o.

Cea mai recentă grea perioadă fiind atunci când a aflat că suferă de o boală care i-a pus viața în pericol. În urmă cu patru ani, artista a primit diagnosticul de trombofilie, iar viața i-a fost salvată în ultimul moment.

De atunci, mărturisește ea, a învățat să fie mai atentă la corpul ei, la stările și simptomele pe care le are și să își prioritizeze sănătatea.

”În 2019 am trecut printr-o experiență cumplită, fiind, într-adevăr, la un pas de moarte. Nu am știut până în acel moment că sunt moștenitoarea unei boli pe parte paternă, numită trombofilie. În urma unui cheag de sânge, ignorat în timp și instalat pe piciorul drept, am ajuns în situația critică din care am fost salvată în ultimul moment. Întâmplarea nu pot să spun că m-a schimbat, doar că acum am devenit mai atentă la semnalele corpului meu, după cum ar trebui să facă toată lumea, de fapt”, a spus Luminița Anghel, conform Viva.

Însă, pe lângă problemele de sănătate apărute, cu mulți ani în urmă, Luminița Anghel spune că a mai trecut prin două episoade critice: moartea părinților.

Deși cu tatăl ei a avut câteva contre de-a lungul vieții, Luminița Anghel spune că decesul acestuia i-a lăsat un gol imens în suflet. Mai ales că, la cinci ani distanță, în 2010, avea să rămână și fără cea care a adus-o pe lume.

Singurătatea de atunci, tristețea și deznădejdea pe care le-a simțit au fost cu atât mai profunde cu cât, în fața publicului, spune ea, a trebuit mereu să joace cartea fericirii.

”Fără îndoială, cele mai grele momente din viața mea au fost atunci când mi-am pierdut părinții, pe tatăl meu, imediat după Eurovision, și pe mama mea la cinci ani distanță. Iată aici un dezavantaj mare al celebrității, când nu poți să arăți publicului larg tristețea din suflet”, a mai adăugat artista.