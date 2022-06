„Am găsit-o așa” Radu Vâlcan a rămas mască când a ajuns acasă după două zile. Cum a surprins-o pe Adela Popescu?

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de mai bine de un deceniu.

Nu încape loc de îndoială atunci când spunem că relația lor este una dintre cele mai puternice din lumea mondenă autohtonă, iar în decursul celor aproape 13 ani de când s-au căsătorit au demonstrat că își poartă sentimente sincere și puternice. Împreună și-au clădit și una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul românesc, având împreună trei băieți: Alexandru, Andrei și mezinul familiei Adrian.

Cei doi părinți au ales să-și crească singuri copiii, fără ajutor din partea vreunei bone, astfel că toate problemele „se sparg” în capul lor, iar rareori își permit să se distreze pe la petreceri sau evenimente! Ei bine, atunci când, totuși, o fac cei doi nu se încurcă.

Radu Vâlcan a fost plecat pentru două zile la un maraton caritabil, la munte, iar soția lui a rămas singură cu cei trei copii. Imaginile postate de prezentatorul TV cu soția lui, după ce s-a întors acasă i-au uimit pe fani!

Cuplul a fost recent la un eveniment împreună și au profitat din plin de clipele în care nu trebuiau să schimbe vreun scutec sau să se joace cu vreunul dintre cei trei copii ai lor. Astfel că Adela Popescu s-a „dezlănțuit” pe ringul de dans și s-a lăsat purtată de ritmul muzicii. Totul sub atenta supraveghere a lui Radu Vâlcan, care a și filmat-o, iar mai apoi a postat imaginile pe rețelele de socializare.

Mai mult, prezentatorul TV a adăugat și un mesaj care, bineînțeles că face parte dintr-o simplă glumă.

„Am fost plecat două zile și am găsit-o așa. Nu mai plec, gata!”, a scris Radu Vâlcan pe rețelele de socializare.

Ce s-a întâmplat acasă la Adela Popescu și Radu Vâlcan, cât timp prezentatoarea TV a rămas singură

Vedeta de televiziune este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă atât pe plan profesional, dar și privat. Ei bine, aceasta a dezvăluit prin ce a trecut cât timp a rămas singură două zile, căci Radu Vâlcan a fost plecat la un eveniment caritabil, la munte.

Adela Popescu a dezvăluit pe Internet că a realizat încă o dată cât de bine este să ai un ajutor de nădejde, așa cum este soțul ei. Blondina a povestit că fiul lor s-a îmbolnăvit și a trebuit să aibă grijă singură de el. Ba mai mult, aceasta le-a aplaudat pe mamele care își cresc copiii singuri.

„Astazi a fost o zi plina si foarte frumoasa.

Ce nu se vede in aceste fotografii este ca azi noapte Andrei a facut febra. Nu ca ar fi mare lucru. Copiii fac mereu. Dar Radu era la munte pentru maratonul la care urma sa participe astazi si deci noaptea am petrecut-o facand singura planton. Si desi nu pomenesc acum de vreo situatie iesita din comun, mi-am dat seama, inca o data, ce bine e sa le duci pe toate, si bune si rele, cu partenerul tau, cu tatal copiilor tai.

Sigur ca daca era acasa ma supara ca a adus Nurofen in loc de Paracetamol, sau ca apa pe care o cerea unul din copii, era prea rece sau prea calda.

Dar acum ca nu a fost, am realizat, din nou, ce important este si ca seara pun capul pe umarul lui si stiu ca suntem amandoi in asta, parte in parte, in mod egal, cu tot sufletul…Si astfel, orice moment, indiferent cat de greu, devine mai usor.

Mamici ce va cresteti copilasii singure, sunteti adevarate eroine. Voi sunteti adevaratele eroine.

Voua nu va ia nimeni “sacul” de pe umerii vostri ca sa il puna pe ai lui…”, a scris Adela Popescu pe re