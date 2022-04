”Am hotărât să arăt care este adevărul”. Prima reacție a Irinei Fodor, după ce a fost surprinsă acasă la Ștefan Bănică Jr. Cum au stat, de fapt, lucrurile?

In articol:

De câteva zile, toată lumea mondenă vorbește despre imaginile care îi au în prim-plan pe Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor, după ce au fost surprinși împreună la vila cântărețului.

Cei doi au fost fotografiați de anumiți paparazzi intrând în casa artistului, iar de aici și până ca vestea să țină ocupate primele pagini ale tabloidelor a mai fost doar un pas.

Citeste si: Irina Fodor, gesturi controversate în direct, în fața lui Ștefan Bănică Jr! Ce s-a văzut la TV: „O domină, nu degeaba a fost prinsă la el acasă”

Irina Fodor a reacționat după ce au apărut imagini cu ea și Ștefan Bănică Jr.

După ce Lavinia Pîrva a avut o ieșire dură pe acest subiect, spunând că ceea ce s-a vehiculat, cum că cei doi s-au întâlnit ”pe furiș”, este total neadevărat, pentru că și ea se afla acasă, dar și alți colegi din emisiunea prezentată de Ștefan și Irina au fost prezenți, acum reacționează și soția lui Răzvan Fodor.

Citeste si: Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentului în Europa- bzi.ro

Prezentatoarea, deși până la acest moment nu a făcut nicio declarație pe acest subiect, acum a luat cuvântul și a spus cum au stat, de fapt, lucrurile.

Pe rețelele de socializare, Irina Fodor s-a arătat deranjată de informațiile apărute în ultimele zile, prin care este incriminată de ceva ce, spune ea, nu a făcut.

De asemenea, din mesajul său reiese faptul că toată scena care a împânzit mediul public a fost scosă din context, pentru că anumite persoane nu au fost fotografiate alături de ea și Ștefan, printre care și Lavinia și, deci… totul e o minciună.

Mai mult decât atât, prezentatoare mărturisește că ar fi preferat să fie contactată înainte ca imaginile să fie publice, sau măcar după acest fapt, pentru a avea un drept la replică, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel că acum, speră ea, cuvintele sale să fi lămurit întreaga situație în care a fost implicată.

Citeste si: Lovitură pentru Lavinia Pîrva, după declarațiile publice despre Ștefan Bănică și Irina Fodor! I-a spus-o verde în față: „Atunci chiar aveai ceva cu el”

”De o săptămână, colegii din presă creează titluri care mai de care mai bombastice și preiau în buclă o informație artificială, fără a verifica realitatea. Întâmplător, împărțim aceeași meserie, pentru că și eu am fost 10 ani reporter, dar am fost învățată, la facultate și de-a lungul timpului, să verific sursele și să lucrez cu dovezi. Așadar, dacă nu m-a sunat nimeni până acum să mă întrebe cum au stat lucrurile de fapt, fidelă principiilor, am hotărât să arăt eu care este adevărul, ca să nu mai existe discuții aberante și inutile. Întâlnirea despre care s-a scris în diferite moduri a fost, de fapt, o ședință legată de proiectul live pe care îl prezentăm. Lucrurile au fost scoase din context, persoane prezente la fața locului au fost evitate în fotografii și așa s-a creat o știre falsă. Sunt absolut convinsă că există imagini și cu ceilalți colegi care au venit la întâlnire sau cu Lavinia, care a coborât o dată cu Ștefan din mașina lor. Asta e tot ce am de spus și ce aș fi spus de la început, dacă mă întreba cineva. Vă mulțumesc frumos! Numai bine tuturor!”, a scris Irina Fodor pe rețelele de socializare.