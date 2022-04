„Am impresia că-s prea grasă”. Vlăduța Lupău, nemulțumită de aspectul său fizic din sarcină. Ce spune Adi Rus despre soția sa

In articol:

Vlăduța Lupău și Adi Rus formează un cuplu de ani buni, iar în 2019 și-au jurat iubire veșnică, formând de atunci o familie mondenă foarte discretă.

Cei doi își trăiesc povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor, dar în ultima vreme, de când au anunțat că vor deveni părinți, îndeplininduli-se astfel cel mai mare vis, își țin fanii la curent cu tot ce se petrece în viețile lor.

Vlăduța Lupău și Adi Rus [Sursa foto: Instagram ]

Vlăduța Lupău: ”Adi zice că am obraji faini”

Dacă la început au ținut sarcina secretă, de când au făcut marele anunț public, artista de 31 de ani nu se mai sfiește să le aducă admiratorilor săi în vedere problemele ori bucuriile de viitoare mămică pe care le întâmpină.

Astfel că acum, pe Instagram, acolo unde este foarte activă, Vlăduța Lupău le-a mărturisit fanilor că, deși a încercat să îi impresioneze cu câteva fotografii de familie, ulterior a renunțat la această idee.

Vedeta, privindu-se în imagini, a decis să mai rărească ședințele foto până când va naște. Și asta pentru că, spune ea, atunci când se analizează are impresia că a acumulat prea multe kilograme în plus.

De altfel, viitoare mămică menționează că și partenerul ei de viață a observat faptul că sarcina a început să o transforme fizic. Însă, Adi Rus nu vede niciun aspect negativ la ea, ci dimpotrivă.

”Am făcut o prăjitură, am mâncat-o pe toată singură. Am încercat să fac și niște poze, dar am impresia că-s prea grasă și am renunțat, mai încerc. Adi zice că am obraji faini”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online, fără să se arate prea încântată în fața complimentului făcut de soțul ei.

Deși spune că a început să se îngrașă, de Paște, cea care urmează să își strângă băiatul în brațe la sfârșitul verii, mărturisește că nu s-a bucurat de mâncărurile alese preparte de familie. O problemă de sănătate a împiedicat-o, dar măcar, subliniază ea, a apucat să se odihnească așa cum și cât trebuie.

”M-am odihnit și n-am mâncat. M-am apucat de o salată de vinete și de atunci a început dezastrul stomacului, arsuri”, le-a mai spus interpreta de muzică de petrecere celor care fac parte din comunitatea sa online.