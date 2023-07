„Am început să țip. Am avut o criză” Viviana Sposub a avut parte de un șoc în toată regula! Nu a crezut o secundă că i se poate întâmpla așa ceva: „Toată lumea s-a întors să vadă”

In articol:

Viviana Sposub este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din țara noastră. Fosta iubită a lui George Burcea a avut parte de o întâmplare bizară atunci când se afla la o ieșire în oraș.

Viviana Sposub a avut parte de un șoc

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare faptul că a tras o sperietură de zile mari, mai ales că nu s-a așteptat nicio secundă la așa ceva. Ce a pățit?!

Viviana Sposub este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii săi atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin frumoase. Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce vedeta le-a povestit admiratorilor săi din mediul online faptul că a trăit un șoc, atunci când se afla la un restaurant.

Mai precis, a decis să meargă în oraș singură pentru a lua masa, în ciuda faptului că acest lucru îi provoacă anxietate. Cu toate acestea, și-a luat inima în dinți și a mers singură la un restaurant ceva mai retras. Bruneta le-a mărturisit fanilor săi că, în timp ce stătea liniștită la masă și scria niște mesaje, o pisică mare a căzut chiar pe ea, ceea ce a speriat-o foarte tare.

„Tocmai am ajuns acasă, am fost prin cartier să mănânc ceva, singură. Deși am anxietatea asta când ies de una singură la masă. Mi se pare că se uită toată lumea la mine, de data asta am zis ce poate să fie atât de penibil că stau singură la masă și mănânc. Stați să vedeți. M-am gândit să aleg o terasă mai retrasă, unde să nu fie mulți oameni. Am ajuns acolo, era full.

Pe lângă faptul că a durat o oră jumate să vină mâncarea, timp în care am stat singură. Acum ajungem la partea interesantă. După ce am terminat de mâncat, stăteam eu liniștită și mă uitam pe telefon, scriam niște mesaje, iar din copacul de lângă masa mea, a căzut pe mine o pisică. O pisică mare, grea!”, a spus Viviana Sposub pe pagina sa de Instagram.

Vedeta s-a amuzat de cele întâmplate

Chiar dacă la început s-a speriat destul de tare, mai ales că nu era atentă la tot ceea ce se întâmplă în jurul său, întrucât scria niște mesaje, ulterior s-a amuzat de toată întâmplarea. Chiar dacă nu a pățit nimic grav, a decis totuși să ceară mâncarea la pachet și să meargă acasă.

„Vă dați seama că am început să țip. Au început câinii să latre, toată lumea s-a întors să vadă ceea ce s-a întâmplat, s-au ridicat. (…) Vă dați seama ce pisică mare era și de unde a căzut. Am avut o criză de râs și nu puteam să mă opresc, am cerut mâncarea la pachet și am plecat. Asta a fost experiența mea la terasă. Sunt teafără, sunt doar puțin ciufulită..”, a mai spus vedeta pe rețelele de socializare.