„Am început tratamentul” Andreea Bănică a făcut anunțul, recent! S-a postat pe internet chiar din cabinetul medicului

In articol:

Andreea Bănică face tot posibilul să fie în cea mai bună forma a sa, motiv pentru care apelează de fiecare dată când are ocazia chiar și la ajutor în acest sens.

De exemplu, recent, cântăreața a început un nou tratament, iar în urmă cu ceva timp, aceasta le povestea fanilor despre el.

Așa cum era de așteptat, blondina i-a anunțat pe urmăritorii ei despre ce este vorba, spunând că este tare fericită că deja se văd rezultatele.

Andreea Bănică, despre tratamentul sculptra

Andreea Bănică păstrează frecvent legătura cu fanii ei din mediul online și îi ține la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, iar de curând, artista le-a spus acestora că a început un nou tratament, sculptra, de care le povestea în urmă cu ceva timp.

Citește și: ”Duce în penibil” Andreea Bănică, aspru taxată de internauți după ce s-a fotografiat alături de un star internațional. Cum le-a închis artista gura celor care au pus-o la colț? ”Needucați, se bagă în seamă aiurea”

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

Cântăreața este foarte încântată de rezultate, tratamentul având ca scop biostimularea de la colagen, și spune că nu a văzut la nicio altă procedură ceea ce vede la acest tip, numit sculptra.

„Am ajuns la tratament! V-am spus în urmă cu 5-6 săptămâni că am început sculptra (biostimulare de colagen) Este wow! Parcă niciun alt tratament nu a făcut ce văd la sculptra. Am început cu zona gâtului pentru că mi-a fost recomandat de medicul dermatolog. I-am ascultat sfatul și sunt tare happy (n.r. fericită). Sunt la a doua ședință, am în întârziat un pic că am fost plectaă. De fel dunt tare ascultătoare.”, a scris Andreea Bănică, pe pagina personală de Instagram.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Își dorește să mă viziteze la spital cu un buchet de flori.” Cine este bărbatul misterios cu care Dana Roba s-a afișat, în urmă cu scurt timp- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Fenomen meteo neobișnuit pe plajele din România: Nu se vedea nimic la doi metri în față- stirilekanald.ro

Citeste si: Anca Dumitra, adevărul despre relația cu milionarul austriac Maferd Spendier. Ce diferență de vârstă este între cei doi- radioimpuls.ro

Ce spunea Andreea Bănică despre al treilea copil, în urmă cu câteva luni

Pe pagina personală de Instagram, Andreea Bănică a fost întrebată dacă se mai gândește sau nu să devină mamă pentru a treia oară și, sinceră din fire, artista a răspuns fără rețineri la curiozitatea internautului.

Citește și: Suma piperată pe care trebuie să o scoți din buzunar ca să te cazezi la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord! Artista a investit bani frumoși în afacerea familiei

„E prea târziu pentru un al treilea copil! Dacă nu aș fi rămas de tânără fără părinți, poate aș fi avut 3-4 copii. Vă sfătuiesc să faceți copii de pe la 25 până în 30 de ani! Sunteți și voi tot copii și va fi mai ușor să vă puneți la mintea lor fără mari eforturi. După 30 de ani este diferit.” , a scris Andreea Bănică pe InstaStory.