„Am încredere în mine”! Alexandra Stan, decizie radicală după despărțirea de Alex Parker. Ce va face artista curând

Alex Parker și Alexandra Stan au avut o relație frumoasă, însă de scurtă durată. La puțin timp după separare, artista a făcut o serie de declarații despre planurile sale de viitor, explicând ce are de gând să facă în continuare.

Așadar, potrivit dezvăluirilor ei, cântăreața vrea să se axeze pe carieră și să dea uitării trecutului.

Vedeta a explicat, în cadrul unui interviu recent, că și-a propus ca anul 2022 să fie doar despre profesie și să facă multă muzică, mai ale că în curând va lansa și un album ce conține diferite piese ce reprezintă, de fapt, stările ei.

Alexandra Stan: „Sunt pregătită din toate punctele de vedere”

Celebra artista este mai pregătită ca niciodată să treacă peste evenimentele neplăcute ce s-au petrecut în plan personal, dorindu-și să se axeze mai mult pe cariera ei muzicală. Așadar, Alexandra Stan a povestit pentru Playtech.ro, că în curând va scoate un album, pe care l-a numit ”Rainbows”, acesta conținând mai multe piese diferite ce reprezintă, de fapt, stările ei de zi cu zi.

Vedeta a mărturisit că este pregătită din toate punctele de vedere, atât legal, cât și financiar, să-și ducă planurile la bun sfârșit.

„Muzică, multă muzică. Chiar mi-am propus ca 2022 să fie despre profesie, să mă dedic întru totul carierei mele. În scurt timp urmează să lansez albumul “Rainbows”, un album cu piese diferite, care reprezintă de fapt stările mele, de la exuberanță, la tristețe, la veselie, până la dans și clubbing. Am evoluat. Sunt mai selectivă, am încredere în mine, sunt pregătită din toate punctele de vedere (legal, financiar), știu cu ce se mănâncă industria. De fapt, e vorba de experiență ”, a povestit Alexandra Stan pentru sursa citată anterior.

Mai mult decât atât, Alexandra Stan nu vrea să mai asculte de gurile rele care vorbesc mereu vrute și nevrute, precizând că ea a demonstrat mereu ce fel de persoană este, fiind la fel, atât în fața camerelor de filmat, cât și în viața reală.

„Cred că am demonstrat de-a lungul aparițiilor mele că sunt aceeași persoană atât în fața camerelor de filmat, cât și atunci când sunt singură, cu familia sau prietenii. Nu am mai multe fețe, nu sunt într-un anume fel pentru că așa trebuie. Eu sunt aceeași persoană: sinceră, deschisă, nonconformistă, independentă, cu multă iubire de oferit”, a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.

Alex Parker, despre despărțirea de Alexandra Stan

Cei doi artiști au format un cuplu, atât în viața reală, cât și pe scenă, însă asta pentru puțin timp, căci Alexandra Stan și Alex Parker au decis să meargă pe drumuri separate și să fie fiecare pe cont propriu.

Așadar, recent, Alex Parker a vorbit despre relația cu Alexandra Stan, explicând că deși au format un cuplu și au fost extrem de fericiți împreună, în prezent, cei doi artiști sunt foarte buni prieteni și se înțeleg de minune.

„Am avut o mulțime de peripeții pe plan emoțional, dar, da. Am fost fericit. Păi, da, pentru că fără peripeții nu simți că trăiești. Da, da, ați citit foarte bine. Noi suntem prieteni de mulți ani și cu ocazia single-ului nostru, „Home Alone”, am stat destul de mult în studio, am petrecut și mult timp împreună, extra, și suntem acum fiecare pe cont propriu, în studiouri diferite. Nu mai suntem împreună, dar suntem foarte buni prieteni”, a declarat Alex Parker, potrivit Click.ro.

