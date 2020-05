In articol:

a susținut miercuri, începând cu ora 20.00, declarații de presă la Palatul Victoria. A fost prima ieşire publică a premierului după ce Parlamentul a încuviinţat hotărârea de instituire a stării de alertă.

Parlamentul a votat, miercuri, în ședință comună, hotărârea Guvernului privind încuviințarea stării de alertă pentru 30 de zile pe întreg teritoriul ţării, cu 372 de voturi ”pentru” şi 37 ”împotrivă”.

Hotărârea de Guvern prin care se instituie starea de alertă, începând cu 18 mai, a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial. Printre măsurile prevăzute sunt obligativitatea purtării măştilor, interdicţia de a circula în localităţi, în grupuri mai mari de trei persoane care nu sunt din aceeaşi familie, interzicerea mitingurilor şi concertelor, suspendarea zborurilor şi menţinerea mai multor puncte de frontieră închise, dar şi suspendarea cursurilor şcolare.

Declarațiile premierului:

„Putem spune astăzi că România are garanţia că va beneficia de finanţare la nivel european penru a putea pune în practică măsurile de ocupare care au fost gândite la nivelul României, măsuri care vin în sprijin atât angajaţilor, cât şi angajtorilor.

Romania trebuie sa ofere o garantie de pana la 400 milioane de euro si va beneficia de o suma intre 3 miliarde de euro si 5 miliarde de euro. Suma totala va fi de 100 de miliarde. Dupa cum am anuntat acum o saptamana, am prevazut un set de masuri extrem de importante de sustinere a angajatilor si a angajatorilor.

30% din salariul brut pentru companiile care angajează oameni fără loc de muncă

Pentru domeniile in care se mentin restrictiile dupa data de 1 iunie, vom continua plata somajului tehnic. Pentru ceilalti, somajul tehnic va fi inlocuit cu o masura de sustinere, prin alocarea salariului brut al angajatului de 41,5 la suta, pentru fiecare angajat care isi reia locul de munca.

Din cauza crizei economice provocata de pandemie, multi romani si-au pierdut locul de munca, multi s-au intors din tarile in care isi desfasurau activitatea. Exista aproape 600 de mii de romani care s-au aflat in somaj tehnic si aproape 700.000 care vor fi in cautarea unui loc de munca.

Foarte mulți români fie și-au pierdut locul de muncă, fie au fost în șomaj tehnic. De asemenea, foarte mulți români s-au întors în țară din țările în care și-au desfășurat activitatea. Evaluarea noastră ne arată că există în jur de 600.000 de români care au fost în șomaj tehnic și între 300 și 350.000 de români care s-au întors în țară și vor fi în căutarea unui loc de muncă.

Pe langa masura activa acordata pentru reluarea activitatii companiilor afectate de criza economica, vom folosi mai multe masuri. Vom acorda un procent de pana la 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni in cautarea locurilor de munca pe o perioada de cel putin 3 luni. Exista o serie de cetateni pentru care angajarea este mai dificila.

Purtarea măștii devine obligatorie în toate spațiile închise

Astazi a fost finalizata procedura stabilita si putem spune ca am intrat in starea de alerta maxima. Sigur ca am extrem de multe observatii legate de modul in care Parlamentul a tratat proiectul de lege. Parlamentul nu avea dreptul să facă modificări la Starea de Alertă. Este o imixtiune grava fata de separarea puterilor in stat. Românii trebuie să înteleagă că epidemia nu a trecut si să respecte ordinele Purtarea măștii va fi obligatorie în toate spațiile închise, ca regulă generală”, a declarat Ludovic Orban.