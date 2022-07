"Am jucat beat" Gabriel Tamaș, cel mai sincer interviu! Câți bani a "spart" în cazinourile din Anglia?

In articol:

Gabriel Tamaș și Constantin Budescu sunt doi fotbaliști români, cu care țara noastră se mândrește. Cei doi fac un duo de senzație, iar în emisiunea Fiță cu Adiță, moderată de Adiță Voicu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, au dezvăluit detalii mai puțin știute

Câți bani a pierdut Gabriel Tamaș la cazinou?

din viețile lor personale.

Gabriel Tamaș nu se ascunde și se arată așa cum este el, fără ocolișuri. Foarte mult timp, a jucat la echipa de fotbal West Bromwich Albion Football Club, din Anglia, unde s-a bucurat atât de carieră, cât și de viață. Iată care a fost cea mai mare sumă de bani pe care a pierdut-o la cazinou, dar și cea mai mare pe care a încasat-o.

"Sincer, nu îmi place să joc la Cazino, dar o dată, de două ori pe an, poate jucam. Îmi plăcea și joc trei cărți poker și jucam pe niște sume un pic mai mari. Să zic că am pierdut vreo 50.000 de pounds într-o seară. Dar și cât am câștigat...51.000 de pounds.", a declarat Gabriel Tamaș.

Gabriel Tamaș a intrat pe terenul de fotbal, sub influența alcoolului

Gabriel Tamaș a fost implicat în mai multe scandaluri, care implicau consumul excesiv de alcool.

Dintr-o discuție în alta, Adiță a atins și acest subiect, iar fotbalistul a recunoscut dacă a intrat vreodată beat pe teren.

"Adiță: Te-ai dus vreodată beat la antrenamente?

Tamaș: Ce întrebări ai...Am și jucat beat, mahmur. Doar că nu eram în țară la noi.", a fost conversația celor doi.

Tamaș și Budescu, amintiri de colecție

Constantin Budescu și Gabriel Tamaș sunt prieteni buni. Anii de carieră i-au legat foarte mult și au creat și multe amintiri împreună, pe care nu le vor uita niciodată. Și în prezent, când își aduc aminte, se distrează copios și le povestesc cu drag mai departe. Cei doi fotbaliști au dezvăluit una dintre cele mai amuzante amintiri pe care o au împreună.

"Cele mai mișto amintiri le am dimineața când Budi dormea și eu mă trezeam la 7 dimineața, plecam jos, îmi era frică să nu îl trezesc, așa că intram pe la 10 când se trezea el. Doarme mai mult ca mine sincer.", au povestit Gabriel Tamaș și Constantin Budescu, în emisiunea Fiță cu Adiță.