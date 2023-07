„Am luat antibiotic 8 luni în fiecare zi” Cu ce problemă s-a confruntat Raluka ani de zile? Artista a reușit să se vindece de afecțiunea ce i-a provocat bătăi de cap

In articol:

Raluka este o cântăreață extrem de cunoscută și apreciată de publicul autohton. Pe lângă talentul ei, artista a fost înzestrată și cu trăsături fizice foarte frumoase, fiind una dintre cele mai atrăgătoare femei din țara noastră. Însă, în ultimii ani, Raluka s-a confruntat cu o problemă estetică importantă, care i-a dat bătăi de cap foarte mult timp.

Mai exact, vedeta a avut o acnee severă, de care a încercat din răsputeri să scape, iar la un moment dat, aproape că s-a dat bătută.

Raluka a suferit câțiva ani buni din cauza acneei, care părea că n-o să mai dispară niciodată de pe chipul ei. De-a lungul timpului, cântăreața și-a pierdut încrederea în ea din cauza afecțiunii pielii pe care a avut-o. Artista a povestit că a încercat mai multe tratamente pentru a scăpa de acnee, apelând chiar și la leacuri băbești, însă niciunul nu părea că dă roade.

„M-am confruntat cu cea mai urâtă acnee, probabil, din toată industria muzicală. Este o problemă imensă, cu care se confruntă foarte mulți tineri. Am fost la foarte mulți dermatologi. Am luat(...) de trei ori. Am luat antibiotic 8 luni în fiecare zi. Toate leacurile băbești de care ați auzit vreodată, le-am făcut. Toate tratamentele de care ați auzit, inclusiv vaccinul de la(...). Am făcut tot ce era de făcut”,

a declarat Raluka pentru UNICA.ro

Raluka a reușit să își vindece acneea, după mulți ani [Sursa foto: Instagram]

Cum a reușit Raluka să-și vindece acneea

După ani de zile în care a tot încercat să scape de această problemă, artista aproape că s-a dat bătută. Însă, într-un final, Raluka a reușit să găsească un tratament potrivit, care a vindecat-o complet. Cântăreața auzise de mult timp despre o doamnă cosmeticiană care ar putea să o ajute, dar nu a avut încredere la început, lucru care s-a dovedit total greșit, căci fix acea femeie a fost cea care a reușit să îi determine cauzele problemei și

să îi ofere un tratament adecvat.

„A reușit să mă ajute, să mă scape de asta, o doamnă doctor din Belgia. Mi-a dat cam același tratament ca aici. În schimb, am reușit să ajung la această doamnă cosmeticiană, la care n-am avut încredere să mă duc de la început. Am zis că ce poate să-mi facă mie cosmetica. O zic foarte din topor pentru că cei care au această problemă înțeleg exact despre ce vorbesc. E foarte important să înțeleagă că trebuie să apeleze la specialiști care rezolvă problema atât din interior, cât și din exterior”, a mai spus Raluka.

Acum, că a reușit să se vindece și nu se mai confruntă cu nicio problemă la nivel estetic, Raluka le-a dat câteva sfaturi tinerilor care suferă din cauza acneei. Cântăreața le-a transmis acestora să apeleze la ajutor specializat și să nu asculte vorbele celor care își dau cu părerea, însă nu cunosc cu adevărat acest subiect.

„Trebuie să găsiți oamenii potriviți. Nu aveți încredere în toate produsele care sunt pe piață și care sunt puse pe Internet de toți influencerii. Când e o problemă serioasă, trebuie să se ocupe de piele un specialist. E un subiect foarte sensibil. S-a tot rostogolit de-a lungul anilor și oamenii tot vorbesc despre asta, dar habar nu au o mare parte din ei”, a transmis vedeta.