"Am luat microfonul în mână și am zis tot ce aveam de zis" Întâmplarea pe care Gabriela Cristea nu și-o poate scoate din cap. Prin ce a fost nevoită să treacă prima oară când a prezentat un spectacol. Horia Brenciu era de față

Gabriela Cristea are o carieră de zeci de ani în televiziune și multe au fost proiectele în care a fost implicată de-a lungul timpului.

Însă ce nu știe multă lume este faptul că vedeta a ajuns prezentatoarea mai multor show-uri TV, după ce a debutat pe scena Eurovision.

Gabriela Cristea, debut în televiziune la doar 18 ani

Acest lucru se întâmpla în urmă cu mai bine de două decenii, dar chiar și așa, soția lui Tavi Clonda își aduce aminte perfect momentul respectiv.

A avut legătură mereu cu lumina reflectoarelor, iar momentul în care a primit propunerea de a prezenta alături de Horia Brenciu a făcut-o ulterior celebră.

Și asta pentru că cineva i-a deschis ochii în privința unei posibile cariere în televiziune, iar ea a înțeles ce trebuie făcut.

Plus că, încă de la 14 ani, scoate în evidență prezentatoarea, parcă simțea că avea să ajungă pe sticlă. De atunci își imita perfect vedetele preferate, făcea singură un fel de curs de dicție și își pregătea postura, zâmbetul, mintea și vorbele pentru când va ține microfonul în mână.

Toate acestea, plus ambiția de care a dat mereu dovadă, au ajutat-o pe Gabriela Cristea să urce pe scena primului său eveniment, chiar dacă postul se aranjase între timp pentru altcineva.

Doar că, cu toate pilele avute, competitoarea sa nu a fost omul de care era nevoie atunci. Așa se face că Gabriela Cristea a făcut din prima o impresie foarte bună, motiv pentru care a și fost sunată ulterior pentru a da o probă.

Probă pe care a și trecut-o cu brio, căci avea deja experiență, carismă, a dat dovadă de o dicție impecabilă și de inteligență.

”18 ani și un pic aveam (n.r. când și-a început cariera în televiziune). Eram încă la liceu, în clasa a 12-a și am prezentat primul spectacol de Eurovision, selecție națională, în România. Am prezentat alături de Brenciu. Brenciu era așa, un fel de Dumnezeul Dumnezeilor în televiziune, se întâmpla în '94. Aveau nevoie de o fată frumoasă, tinerică, care să stea lângă Brenciu, un fel de asistentă. Asistentele la momentul respectiv nu erau că asistentele din ziua de astăzi, care sunt doar decorative. Trebuia să și deschizi gura și să spui ceva. Pe vremea aia se întâmplau foarte multe lucruri pe pile. Deși fusesem aleasă inițial să fac chestia asta, am aflat acolo că venise o altă fată drăguță, frumușică și iubita cuiva, care ar fi trebuit să facă acest lucru. Doar că fata nu știa să facă lucrurile astea, nu știa să vorbească.

Eu mi-am dorit întotdeauna să fiu Delia Budeanu. Și atunci, eu cam de pe la 14 ani mă așezam exact cum o vedeam eu pe Delia Budeanu, picior peste picior, în fotoliul meu din dormitor, luam ziarul și citeam știrea ca și cum o citeam la televizor. Atunci, practic, eu am făcut niște lecții de dicție, fără să mă învețe cineva, doar uitându-mă la televizor, observând. E adevărat, eu pentru că am făcut coregrafie aveam acces destul de des în televiziune, mergeam să filmăm foarte des. Și am avut și privilegiul să cunosc niște oameni de televiziune care mi-au deschis ochii. A fost suficient să se întâmple acest Eurovision, pentru că, după cum spuneam, tipa respectivă a venit, dar n-a fost în stare. Atunci, deși am fost prima opțiune, apoi a doua, am trecut din nou pe primul loc și am intrat, am fost prezentatoare alături de Brenciu. Am intrat și mi-am zis: 'Acum ori niciodată'. Am luat microfonul în mână și am zis tot ce aveam de zis, cu atitudine, frumos. Lumea a fost extrem de impresionată și am fost chemată la TVR, dar din păcate nu erau proiecte cum sunt acum, pe bandă rulantă. Din păcate nu au avut să-mi dea ceva concret la momentul respectiv. Am fost sunată pentru că am fost văzută, evident că am dat și o probă. Am luat proba”, a spus Gabriela Cristea, în podcast-ul Dianei Bișinicu.