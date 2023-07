„Am luat o pauză” Aurora Mihai, dezvăluiri fără perdea despre căsnicia Săndel, fratele Andrei Măruță! Cu ce probleme s-au confruntat artiștii în cei 28 de ani de relație

In articol:

Aurora și Săndel Mihai, fratele Andrei Măruță, formează un cuplu de 28 de ani. Cei doi interpreți de muzică populară au o căsnicie fericită și un băiat cu care se mândresc peste tot pe unde merg. De asemenea, Aurora și Mihai fac o echipă excepțională și pe plan profesional, căci urcă mereu împreună pe scenă și își încântă fanii cu muzica lor, având o carieră de succes, care durează de foarte mulți ani.

Citește și: Câte surori are Andra? Puțini știu că artista provine dintr-o familie numeroasă

Totuși, în relația lor de aproape 3 decenii, Aurora și Săndel Mihai nu au avut parte doar de momente frumoase și pline de romantism. Chiar dacă în prezent au o familie închegată și un parcurs demn de invidiat în ceea ce privește industria muzicală, artiștii au întâmpinat și probleme de-a lungul timpului. Cumnata Andrei Măruță a dezvăluit recent că ea și Săndel Mihai au decis chiar să se despartă la un moment dat. După 13 ani pe care i-au petrecut împreună, Aurora și Săndel au hotărât să ia o pauză și au stat despărțiți timp de 2 ani, înainte să se căsătorească.

Citește și: Cătălin Măruță, la testul sincerității! A vorbit despre momentul în care a vrut să se retragă din televiziune: "Când tragi linie, timpul petrecut cu cei dragi e mai important decât absolut orice"| EXCLUSIV

Citeste si: Ionuț îl acuză pe Robert că se teme să piardă în fața lui: „Îi e frică să nu rămân pe aici, că nici că mai pupă cec”. Aflați de ce s-au certat concurenții mâine, într-un nou episod din „Casa iubirii”, de la orele 16:00 și 19:00, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: SUPER-GALERIE FOTO| Transformarea incredibilă a unui celebru model OnlyFans: de la dormitul pe bancă în parc, la 1 milion USD anual- stirileprotv.ro

„Ținând cont că noi suntem ca și zodii doi Lei, vă dați seama. Când se ceartă doi Lei ies 10.000 de lei și mai urâți din noi. Însă, în 10 minute trece totul, cred că ăsta e liantul care ne-a ținut așa. ,

a declarat Aurora Mihai pentru un post TV.

Aurora și Săndel Mihai au trecut printr-o despărțire la mijlocul relației lor [Sursa foto: Facebook]

Aurora și Săndel s-au căsătorit la o lună după marea împăcare

Deși neînțelegerile dintre ei i-au făcut să stea despărțiți timp de 2 ani, Aurora și Săndel Mihai s-au revăzut și și-au amintit de sentimentele puternice pe care și le purtau. Destinul i-a făcut pe cei doi interpreți de muzică populară să se reîntâlnească într-un mod pur întâmplător, când se aflau la cumpărături.

După acea zi în care s-au revăzut, Aurora și Săndel au ieșit în oraș tot mai des, până când s-au hotărât să se căsătorească, la doar o lună după marea lor împăcare.

Citeste si: „Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte.” George Burcea și Viviana Sposub nu mai formează un cuplu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iulie 2023. Ce sfinți sunt celebrați sâmbăta aceasta?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Citește și: Primele declarații ale medicului care l-a operat pe Cătălin Măruță. Ce risca prezentatorul dacă nu se supunea intervenției chirurgicale

„Când ne-am întâlnit, ne-am dat seama într-o lună sau două că trebuie să fim. Nu are rost să întindem sfoara. Tentative de a fi curtată sau curtat de alte persoane au fost în acești doi ani, însă totdeauna am avut făcut comparație, că nu e la fel. Când ne-am întâlnit, din întâmplare. Ne-am văzut întâmplător, el trecea cu mașina și eu eram pe jos, mergeam la cumpărături. Am zis că oare o fi el, el s-a întrebat la fel, apoi a întors mașina și a venit. S-a dat jos, am început să povestit vreo 5-10 minute, apoi o cafea și încă una, după a fost nunta”, a mai spus Aurora Mihai.