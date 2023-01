„Am lucrat până la epuizare ca să uit ce se întâmplă” Maria Constantin a povestit abia acum prin ce a trecut. A recurs la ajutor de specialitate ca să treacă peste

In articol:

Maria Constantin face parte din artiștii români de muzică populară foarte îndrăgiți de oameni. Cântăreața se bucură de un foarte mare succes din punct de vedere profesional.

Dacă în carieră toate au mers bine, nu același lucru poate fi spus și despre viața amoroasă a artistei. Aceasta a avut până acum două mariaje care, din păcate, nu au avut un final foarte fericit. Astfel că are foarte mare încredere în viitorul ei alături de actualul partener de viață, Robert Stoica, cel alături de care pare că și-a găsit liniștea și fericirea.

Maria Constantin, despre cel mai greu moment din viața sa

După ce primul mariaj al său nu a avut un final fericit, Maria Constantin a crezut că și-a găsit bărbatul perfect în Marcel Toader. Din păcate, aceștia nu au putut să se bucure prea mult unul de celălalt, deoarece, bărbatul a trecut fulgerător în neființă. La scurt timp după acest nefericit eveniment, viața i-a mai oferit încă o grea încercare artistei atunci când tatăl acesteia s-a stins din viață.

Cântăreața de muzică populară a mărturisit că a avut parte de foarte multe momente dificile, însă, cel mai greu i-a fost atunci când nu a putut să fie alături de băiatul său din prima căsnicie, Codrin.

„La mine sunt foarte multe, fără număr. Dar cred că cel mai greu moment a fost când m-am despărțit prima dată, când aveam probleme că nu-mi puteam vedea copilul, o perioadă foarte grea și urâtă. După care a urmat al doilea divorț, moartea tatălui meu și parcă una era mai grea ca cealaltă”, a declarat vedeta pentru Unica.

Artista a apelat la ajutorul unui psiholog

Pentru a putea trece peste toate aceste evenimente nefericite din viața sa, solista s-a axat foarte mult pe muncă, uneori lucrând până la epuizare. A apelat chiar și la ajutorului unui psiholog. Muzica a fost cea care i-a alinat durerea și cea care i-a dat putere să meargă mai departe.

„Am reușit să merg mai departe prin munca mea, am lucrat până la epuizare ca să uit ce se întâmplă. Am avut și psiholog atunci, dar descărcarea cea mai mare era prin muzică și prin cântat”, a mai adăugat Maria Constantin.

Maria Constantin, criticată pe rețelele de socializare

Artista a devenit cunoscută grație portului popular și a muzicii populare. Astfel, atunci când a ales să renunțe la acesta și să abordeze alt stil vestimentar foarte mulți oameni au criticat-o pentru acest lucru. Chiar și acum, pe rețelele de socializare, solista primește diferite mesaje cu privire la hainele pe care le poartă. Aceasta a dezvăluit că niciodată nu și-a dorit șă fie copia cuiva, prin urmare, deciziile pe care le-a luat au fost pentru a-i fi ei bine.

„Dacă aș avea mintea de acum ar fi altceva. De obicei eu am mers pe instinct, nu am mers că așa trebuie chiar dacă am fost des criticată. Și acum pe paginile mele de socializare lumea mă critică, pentru că am lăsat costumul național. Dacă am părut mult prea avantgardistă pentru oameni a fost pentru că așa mi-a prins mie bine, nu mi-a plăcut niciodată să fiu copia cuiva, mi-a plăcut să fiu eu” ,a spus interpreta de muzică populară.

