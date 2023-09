„Am luptat” Denisa Nechifor a dat cărțile pe față! Ce relație are, de fapt, cu Adrian Cristea, la 10 ani de la despărțire!? Nimeni nu se aștepta la asta: „A fost destul de ciudat”

In articol:

Denisa Nechifor a fost mai sinceră ca niciodată și a spus tot adevărul despre relația cu Adrian Cristea, la 10 ani de când au hotărât să se despartă.

Mărturisirile șatenei vin la scurt timp după ce s-au fotografiat împreună, la ziua fiicei lor.

Ce relație are, de fapt, cu Adrian Cristea, la 10 ani de la despărțire!?

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă în urmă cu 10 ani au decis să pună stop. Din relația celor doi a rezultat și o fiică, care acum a ajuns la vârsta adolescentei. Deși separarea a fost dureroasă, cei doi se înțeleg foarte bine acum, având în vedere declarațiile făcute recent de blondină.

Ei bine, după ce s-au afișat împreună la ziua Raniei, fiica lor, mai multe persoane s-au întrebat ce se întâmplă între ei în prezent, astfel că Denisa a explicat situația.

Se pare că cei doi mențin o relație amicală, fiind doi părinți implicați în viața copilului lor.

„Eu și Adrian am luptat să avem o relație bună încă din primii ani de viață ai Raniei, a fost destul de ciudat și pentru noi la un moment dat. Se pare că am reușit să menținem relația.

Chiar ieri am primit mesaj de la o doamnă, care m-a surprins plăcut cu mesajul ei, și-a cerut scuze că m-a catalogat ca fiind o „vedetă” în ghilimele, dar m-a analizat și a văzut că sunt o persoană integră. Mă bucur că oamenii văd cine sunt cu adevărat, nu ambalajul”, a mărturisit Denisa Nechifor, pentru playtech.ro.

Denisa Nechifor și Adrian Cristea, la ziua fiicei lor [Sursa foto: Facebook]

Denisa Nechifor și-a înscris fiica la o școală de stat: „Și la școlile private sunt anturaje”

În cadrul interviului, frumoasa șatenă a dezvăluit motivul pentru care și-a înscris fiica la o școală de stat, deși în trecut a avut experiență în cadrul unei instituții private.

Ei bine, aceasta a precizat că nu vrea să își țină fiica într-un glob de sticlă și că își dorește să înfrunte singură anumite situații.

De asemenea, Denisa Nechifor a menționat faptul că anumite grupuri de anturaj neprielnice în dezvoltarea unui copil se pot întâlni peste tot, atât în școlile private, cât și în cele de stat. Însă blondina nu își face griji în această privință, căci a avut grijă să o educe pe adolescentă, așa cum a știut ea mai bine.

„Învățământul de stat costă la fel de mult ca cel privat, mai ales pregătirile pentru examene, pentru că meditațiile costă enorm. Rania a fost la grădiniță privată, apoi am discutat cu persoane apropiate mie, eu eram destul de tânără, mamă singură, nu aveam o siguranță, iar eu nu mă bazez pe nimeni altcineva. Am zis că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, plus că nu vreau să o țin într-un glob de sticlă, aș vrea să se înfrunte cu de toate.

Și la școlile private sunt anturaje proaste, dar dacă tu, ca părinte, te ocupi de copil, îi oferi o educație decentă, ai atenție la ce face, trebuie să reușești. Noi suntem foarte bine, iar anturajul Raniei este unul sănătos. Prietenii Raniei sunt foarte drăguți, o aduc seara acasă, îi aduc flori de ziua ei, sunt educați frumos!”, a mai spus fosta parteneră a lui Adi Cristea.

Denisa Nechifor și fiica sa, Rania [Sursa foto: Facebook]