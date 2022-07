“Am mâncat 50 de kg de înghețată”. Elena Gheorghe rupe gura târgului cu cea mai nouă piesă! Ce sacrificii a făcut artista pentru videoclipul melodiei "Topește-mă de tine" | EXCLUSIV

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta este foarte iubită și apreciată, în primul rând pentru talentul și carisma ei, dar și pentru că este mereu deschisă cu tot ce se întâmplă în viața personală.

Elena Gheorghe și Sonny Flame au lansat hitul verii

Piesele ei au milioane de vizualizări, iar fanii îi comentează mereu cu laude, arătându-i susținere în tot ce face. Este foarte activă pe rețelele sociale, ținându-și urmăritorii la curent cu peripețiile prin care mai trece alături de familia ei și proiectele fabuloase din carieră.

Elena Gheorghe a lansat o piesă perfectă pentru vara incendiară care se anunță. “Topește-mă de tine” este noul single, care se bucură de un videoclip fierbinte, iar apariția Elenei este sexy, cum rar se întâmplă să o vedem. Artista s-a întors pentru moment și la culoarea roșcată a părului, pe care a avut-o în trecut, purtând o perucă lungă, în culoarea focului. Piesa a fost creată în colaborare cu Sonny Flame, un alt artist foarte iubit de public.

“Filmările au durat o zi și o noapte, în cea mai caniculară zi a verii de până acum. Nu a fost ușor, nici cu părul, machiajul... Dar am avut o echipă care s-a descurcat de minune. Am fost în total 60 de oameni și ne-am răsfățat și am mâncat cele 50 de kg de înghețată care se aflau la fața locului, ca parte din recuzită și scenariu. Nu ne întrebați de kilograme, că le am topit imediat la cele 40 de grade și munca și efortul depus”, a mărturisit artista, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Elena Gheorghe a revenit în forță după pandemie

Pandemia a afectat grav fiecare industrie, mai ales pe cea artistică. Printre aceștia se numără și Elena Gheorghe, care recunoaște că timp de doi ani, nimic nu a mai fost ca înainte.

Cântăreața a acordat un interviu fabulos pentru WOWbiz.ro și vorbește despre perioada în care nu a mai cântat și cum nu s-a mai putut bucura de succesul de odinioară.

"Acum ne concentrăm foarte tare pe carieră, pentru că am avut la dispoziție doi ani de zile și am stat și chiar am fost super focusați pe partea asta de familie. Desigur că este o prioritate pentru noi și va rămâne așa, dar trebuie să mai facem loc și pentru carieră, căci a cam avut de suferit în ăștia doi ani de zile.", a declarat Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.