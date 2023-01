”Am multe mașini vechi” De ce circulă și acum Nicolai Tand cu autoturisme apărute în urmă cu mai bine de patru decenii. Chef-ul este un adevărat colecționar

In articol:

Nicolai Tand și-a făcut o carieră în domeniul culinar, dar și în televiziune și duce acum o viață la care unii pot doar visa.

Chiar și așa, însă, deși își permite să își satisfacă orice moft și să fie în pas cu moda, bucătarul preferă vremurile de mult timp apuse.

De ce circulă și acum Nicolai Tand cu autoturisme mai vechi de patru decenii [Sursa foto: Facebook]

Nicolai Tand, pasionat de autoturismele vechi

Sau mai bine zis, lucrurile vechi, despre care are numai cuvinte de laudă. Tocmai de aceea a și devenit un mare colecționar de mașini și motoare apărute în urmă cu multe decenii.

Și nu doar că le colecționează, dar cu ele își și face treaba. Astfel că deseori este văzut pe străzile din București la volanul vreunui autoturism apărut cu mult înainte de anii 2000 sau pe vreun motor la fel de vechi.

”Eu circul cu de toate. Acum merg și cu scuterul, și cu Dacia, cu ce prind. Adică mie îmi place să le port, nu îmi place să le țin în garaj. Normal că mai am Dacia. Dar am mai multe mașini vechi. Multe…am câteva, nu că sunt multe. Nu sunt Țiriac. Am câteva mașini vechi care îmi plac foarte mult și le port. Îmi place să circul cu ele, nu să se odihnească prea mult. Plus de asta încă sunt norocos, nu sunt greu de întreținut. Am mașini de 40 de ani, chiar și de 50 de ani și pot să zic că sunt mașini destul de accesibile, nu sunt mașini scumpe. Am și mai multe motociclete. E ok, nu sunt vreun bogătaș”, a povestit Nicolai Tand, conform ego.ro.

Și pentru că este un așa mare iubitor de mașini și motoare vechi, cu timpul, Nicolai Tand a reușit să-și facă și familia să iubească acest tip de autoturisme.

Însă, chiar dacă acum cu toții iubesc să se deplaseze cu mașini pe care unii le consideră demodate, Nicolai Tand precizează că le folosește doar prin oraș sau pentru a face drumuri scurte.

Tocmai de aceea își învață și copiii să iubească simplitatea mașinilor vechi și să nu le fie rușine cu plăcerile lor ori cu ceea ce au, dar să pună accent, la nevoie, și pe confort și siguranță.

„Nevastă-mea și copiii adoră Dacia. La modul cel mai serios. Încerc să le transmit că este un mijloc de transport, că este o mașină veche, că mie îmi place că miroase a benzină. În timp a ajuns să le placă și lor că miroase a benzină în mașină. La modul cel mai serios. Le-am zis însă că pentru siguranță, Dacia nu este cea mai sigură mașină, și că mergem cu ea doar prin oraș sau drumuri scurte. Le explic lucrurile acestea. Până la urmă o Dacie sau o altă mașină e doar în mijloc de transport în care da, ce-i drept diferă confortul. În Dacie nu am același confort, nu am radio, nu am climă, dar îmi place. Până la urmă eu sunt genul de om care crede că tot ce fac și tot ce îmi cumpăr, îmi cumpăr pentru mine, nu pentru vecini”, a mai spus colegul lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil.