„Am nevoie de foarte multe operații” Dana Roba urmează să afle când va intra din nou în sala de operații. De ce intervenții are nevoie, după ce a supraviețuit miraculos din mâinile soțului ei 

Dana Roba trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul ei. Vedeta a stat timp de o lună în comă, iar acum se reface după ce a fost externată.

Dana Roba va intra din nou în operație

Dana trebuie să mai treacă prin câteva intervenții chirurgicale până când își va reveni complet.

Dana Roba a trecut printr-un episod tragic după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul ei. Femeia a primit mai multe lovituri de ciocan, atât la nivelul capului, cât și la nivelul mâinilor. Aceasta a fost externată din spital și le-a povestit fanilor din online că o să mai urmeze câteva intervenții chirurgicale pentru a-și reveni. Dana Roba mai are nevoie de intervenții foarte necesare.

„Vreau să vă spun că săptămâna viitoare, marți, am programare la neurochirurgie pentru operațiile mele de ca cap și cealaltă din spate pe care nu v-am arătat-o niciodată. Am nevoie de foarte multe operații micuțe, de 1-2 centimetri, am în tot capul, sunt plină de astfel de operații, adică cum mi-a ciupit scalpul și săptămâna viitoare mă duc la contro și domnul doctor neurochirurg îmi va spune dacă voi putea să fiu operată la mâini și să vedem, după ce vom face mai multe investigații, la piciorul drept ce se întâmplă acolo, osul nu este rupt, dar ligamentele, tendoanele sunt afectate foarte tare a explicat Dana Roba pe rețelele de socializare.

Dana Roba a ajuns în urmă cu o zi la spital

Din scaunul cu rotile și cu perfuzia la mână, Dana Roba a anunțat pe rețelele de socializare că a ajuns din nou la spital. Ceea ce îi creează mari probleme este unul dintre picioarele ei, care, în urma loviturilor violente și repetate a avut de suferit, iar acum are nevoie de controale amănunțite pentru a vedea cât de afectat este.

”Astăzi, medicii de la Spitalul Județean se ocupă și de piciorul meu drept. Îmi este foarte umflat. Când m-au internat avusesem o vânătaie foarte mare de la loviturile de ciocan pe care mi le-a dat fostul soț”, a scris Dana Roba, în dreptul imaginilor surprinse în unitatea medicală.