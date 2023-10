„Am nopți în care nu dorm sau plâng” Andreea Marin a vorbit despre plecarea Violetei de acasă. Fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr. se pregătește intens pentru facultatea din SUA, cu inima strânsă

In articol:

Din căsnicia avută cu Ștefan Bănică Jr., Andreea Marin are acum o fiică, pe Violeta, care-i seamănă leit și care a luat multe de la ea, chiar și tăria de caracter și dorința de a răzbate în lume și în viață.

Tocmai de aceea, de ceva timp se pregătește intens pentru a pleca să studieze peste mări și țări.

Violeta s-a gândit deja la o primă opțiune în ceea ce privește cariera sa.

Fata lui Bănică Jr. se pregătește să susțină o admitere la Drept, dar nu oriunde, ci peste hotare, fapt ce o face pe Andreea Marin extrem de mândră, dar și foarte îngândurată și tristă.

Fosta prezentatoare spune că, deși mai sunt doi ani până ce Violeta va pleca de acasă, ea deja a început să se gândească cu dor și cu greu la perioada care va urma.

Citește și: ”Se ține bine bătrânica” Andreea Marin, schimbare radicală după ce a slăbit 13 kilograme. Vedeta vrea să revină la imaginea din adolescență: ”Să ajung ca în liceu”

Andreea Marin va fi departe de fiica sa

Plânge și nu poate pune geană pe geană cu gândul ca singura sa fiică va lua drumul străinătății, lucru care înseamnă o distanțare prea mare fizică și speră că nu și sufletească.

Citeste si: Cum scapi de herpesul bucal – simptome, cauze și opțiuni de tratament

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Însă, pe de altă parte, se uită la propria viață și la educația pe care tatăl său i-a oferit-o și știe că plecarea de acasă și luarea propriilor decizii sunt cele care te transformă într-un om matur și responsabil.

Doar așa, deși spune că nu este deloc ușor nici pentru părinte, nici pentru copil, cel din urmă va reuși să-și îndeplinească visurile și să fie mândru de propria persoană.

„Deja am nopți în care nu dorm sau plâng, ăsta e adevărul. Și ea îmi spune același lucru: Mama, mai este un an și ceva până atunci, aproape 2 ani și eu deja mă gândesc că nu mă pot despărți de tine. Pe de altă parte eu o încurajez și îi explic că și pe mine tatăl meu, desigur nu fără inima strânsă, m-a încurajat să iau lumea în piept, să îmi pun mintea la contribuție, de la București am călătorit în toată lumea datorită documentarelor pe care le-am făcut. Aveam 20 și un pic de ani, nu i-o fi fost ușor tatălui meu, care o bună bucată de vreme ne-a crescut singur, pentru că mama mea s-a stins când eram copii și așa mai departe. Nu i-a fost ușor, dar a înțeles că numai așa voi pricepe despre ce e vorba în viață și ce-i cu lumea în care trăim”, a spus Andreea Marin, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Andreea Marin a vorbit despre plecarea Violetei de acasă [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Cât de strânsă este legătura dintre Andreea Marin și fiul cel mare al lui Ștefan Bănică? Vedeta și Radu Bănică au surprins pe toată lumea când s-au fotografiat împreună

Citeste si: „Asta ne-a mai rămas. Mă culc cu el în gând, mă trezesc cu el. Când mă culc îl văd.” Un preot a susținut o slujbă, în locul în care Sebi a trecut la cele sfinte- kfetele.ro

Citeste si: Ziua 3 de război în Israel: Un român cu dublă cetățenie s-a stins din viață în atacurile din Israel. Peste 1.100 de oameni au murit- stirilekanald.ro

Citeste si: Lui Puya nu îi e rușine cu munca de jos. Rapperul s-a apucat de construit case: "Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac"- radioimpuls.ro

Iar Violeta a înțeles acest lucru cu prisosință, căci se pregătește intens pentru ceea ce-și dorește de o lungă perioadă.

Studiază, face voluntariat și își pregătește o listă lungă de universități la care vrea să-și încerce norocul. Nu știe exact unde va alege să își ia diploma în Drept, dar opțiunile sale ar fi universitățile din America, Anglia și Europa.

În funcție de rezultatele avute și răspunsurile primite, abia când se va vedea admisă la vreuna dintre ele sau la mai multe, de ce nu, se va hotărî încotro va merge.

”Va da la facultăți, că în ziua de azi poți să aplici la mai multe universități și peste Ocean, și în Europa, și în Anglia. Vom vedea care va fi drumul ei, pentru că nu poți să știi. Tu încerci, apoi din rezultatele pe care le ai începi să selectezi și să alegi ce e mai potrivit pentru tine. Vom vedea, Dreptul este alegerea ei, în orice caz”, a mai adăugat fosta ”Zână ” a surprizelor.