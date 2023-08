„Am noroc la bani” Lolrelai, mai sinceră ca niciodată despre veniturile pe care le câștigă | EXCLUSIV

In articol:

Ștefania Costache a.k.a. Lolrelai este invitată în emisiunea “Nimerești sau răspunzi”, unde moderatorul provoacă interlocutorii să se joace cu ea: nimerești și bagi mingea în coșul de baschet sau răspunzi la una din întrebările ei. Trebuie să spunem că întrebările nu sunt unele comode, iar dacă invitatul nu are noroc să bage mingea în coș, atunci nu va avea nicio șansă să nu răspundă.

Lolrelai s-a bazat pe experiența ei de jucătoare de baschet, dar a avut și ghinionul de a nu nimeri coșul.

Lolrelai, totul despre banii pe care îi câștigă

Lolrelai a spus adevărul! S-a simțit sau nu folosită vreodată pentru bani. Blondina a dezvăluit și cât de norocoasă e la capitolul finanțe.

„Nu m-am simțit folosită pentru bani niciodată. Am noroc la bani, ăsta e adevărul, nu am o explicație clară. Având noroc, nu a fost nevoie să fac mai mult decât mi-aș fi dorit pentru a avea bani. Nu a fost nevoie de compromisuri, deși și tiktok-ul e un compromis, dar e unul decent să spunem.”, a declarat Lolrelai, a WOWnews.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: O femeie care nu știa că este însărcinată în luna a 9-a, iar medicii nu și-au dat seama, operată de hernie în Târgu Jiu- stirileprotv.ro

Lolrelai, poveste tragică de viață

Deși zâmbește și are o energie molipsitoare, Lolrelai are în spate o poveste de viață cutremurătoare. Părinții au murit din cauza alcoolemiei, iar acest lucru s-a transformat într-o adevărată traumă pentru ea.

„Drama copilăriei mele a fost sticla, nu știam ce face obiectul ăla static de căpăta mai multă atenție decât mine, eu știam poezii, eu luam premii, mă lăudau oameni și totuși nenorocirea de sticlă era mai importantă. N-am putut să înțeleg cum sticla aia a fost mai importantă decât viața lor. Părinții mei au fost alcoolici, pe mama am pierdut-o din cauza acestei sticle. Nu știu care dintre ei a început să bea primul, e ram prea mică să îmi dau seama, beau amândoi de când îi știam. Crescând, am realizat că beau mai mult decât alți oameni și tot crescând am realizat cât de grav e, pentru că nu știu, dacă atunci când eram mică nu mi se părea ceva greșit să îl văd pe unul din părinții mei făcând pe el, crescând și neavând puterea să îi ridic, au fost momente când am ieșit în stradă și am rugat oameni să mă ajute. Să o ridic pe mama, să-l ridic pe tata. Pe mama, care de multe ori cădea și era goală. Au fost momente în care am filmat sau au făcut poze, asta în ultimii ani de viață, pentru a mă întări în momentul în care ei nu vor mai fi. Pentru a mă uita la ele și a-mi spune că oricum nu aveau o viață fericită. Am filmări cu mama în care se zbate pe jos și se roagă să moară și atunci când mi-e foarte dor mă gândesc că ea voia să plece oricum.", au fost dezvăluirile făcute de Lolrelai, la În Oglindă.

Citeste si: „Am simțit că nu am aer, că totul este un vis în culori gri, reci, din care nu mă mai trezesc!” Roxana Ciuhulescu, la capătul puterilor! Fiica vedetei, operată de urgență!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Despărțiți, dar împreună! Deea Maxer, adevărul despre relația cu Dinu Maxer după divorț: "Aș putea spune că-i generez venit"- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!