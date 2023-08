„Am o boală foarte rară” Jador le-a dat o veste alarmantă fanilor lui! Ce se întâmplă, de fapt, cu artistul

In articol:

Jador este mereu cu glumele la el și nu se poate abține să nu se laude atunci când îi place ceea ce vede când privește în oglindă. În perioada pandemiei, artistul a acumulat mai multe kilograme de care și-a dorit să scape cât mai repede.

Întreg procesul de redefinire corporală nu a fost deloc ușor, însă a reușit să ajungă la greutatea pe care el și-a dorit-o. Acum este foarte mândru de el pentru că nu s-a lăsat pradă propriei greutăți și, pe lângă abdomenul plat, s-a ales și cu o „boală rară”, însă de care este foarte mândru.

Mai exact, Jador s-a privit în oglindă pe jumătate dezbrăcat și, în timp ce se admira, a observat că pe abdomen are mai multe semne. Cu o doză de umor ieșită din comun, pentru a evidenția faptul că puțini sunt cei care au ceea ce el are, referindu-se la mușchii de pe abdomen, a spus, în glumă, că ar fi o „boală rară”.

„Nu știu, cred că am o boală foarte rară. Am din astea, majoritatea bărbaților nu prea au și nu știu, ce se întâmplă cu astea de aici. Uite, cred că am două inimi.”, a spus Jador în mediul online, în spirit de glumă, în timp ce se admira în oglindă la bustul gol.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Gestul făcut de un turc când a ajuns la granița României. Ce le-a spus apoi polițiștilor- stirileprotv.ro

Citește și: Cătălin Moroșanu a dat cărțile pe față! Adevăratul motiv pentru care a refuzat să fie bodyguardul lui Gigi Becali: „Sunt sigur că aș fi avut doar de pierdut!”

Jador și-a anunțat retragerea din muzică în urma unor probleme de sănătate

În urmă cu circa două luni, Jador a postat în mediul online un mesaj prin care și-a anunțat retragerea din muzică din cauza unor probleme de sănătate.

La acel moment, artistul a creat o serioasă controversă în mediul online, menționând chiar că există posibilitatea să nu o mai ducă mult. Cu toate acestea, s-a aflat constant pe scenă bucurându-și fanii, ceea ce i-a îndemnat pe internauți să creadă că declarația sa a fost mai mult sau mai puțin exagerată.

Citeste si: „Beniamin este noul meu iubit. M-a cucerit la spital. Omul ăsta venea la spital, îmi aducea flori, mâncare.” Dana Roba se află într-o nouă relație, la aproape două luni de la tragicul eveniment- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Noi detalii în cazul criminalei de la Mangalia. Ce spun specialiștii despre Loredana, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena- stirilekanald.ro

Citeste si: Rona Hartner trece prin momente cumplite în lupta cu cancerul. Actrița a rămas fără bani pentru tratament- radioimpuls.ro

„Vă anunț cu părere de rău că cariera mea se încheie aici! 2023

Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite ….pentru jadorașii mei!

Ultima piesa va fi în luna Decembrie... Împreună cu managerul meu și toată echipa am deschis că sănătatea mea e mai importantă!

ANUL ĂSTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER Că DUMNEZEU MĂ VA ȚINA ÎN VIAȚĂ ȘI SĂ MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞!

În cazul in care nu o sa mai fiu … vă dau vouă, fanilor mei, muzica gratis! Vă iubesc și sper să nu vă supere acest mesaj😞 aveți grija de sănătatea voastră!”, a fost mesajul pe care Jador l-a postat în mediul online în urmă cu două luni.

Citește și: Bianca Comănici i-a cunoscut familia noului iubit! Vedeta a spus cu cine se înțelege cel mai bine: "Niciodată nu a avut această compatibilitate"| EXCLUSIV