„Am o mare bucurie în suflet” Georgiana Lobonț a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! Doar ea și Rareș Ciciovan au știut până acum

Georgiana Lobonț se află în plină ascensiune în plan profesional și are de gând să marcheze anul acesta cu o serie de evenimente cu totul speciale, despre care a vorbit cu multă emoție și entuziasm.

Recent, artista a împărtășit cu fanii ei că are de dat o veste mare, care va bucura pe toată lumea în egală măsură. Iată despre ce este vorba!

După ce a colindat întreaga diaspora la evenimentele private, Georgiana Lobonț, alături de soțul ei, a decis să le aducă un motiv de mare bucurie și românilor care locuiesc în țara natală. Mai exact, peste numai câteva zile, va da startul unui turneu în România care va începe pe data de 7 aprilie și se va încheia în luna decembrie a acestui an, înainte de sărbătorile de iarnă. Artista va colinda toate colțurile țării, acolo unde va susține concerte de pricesne alături de invitați foarte speciali, dar asta nu e tot!

Georgiana Lobonț va susține câte un caz umanitar la fiecare concert

Emoționată peste măsură, Georgiana Lobonț a promis tuturor că îi va bucura pe români și că va avea numai invitați de excepție și, de asemenea, cu fiecare concert pe care la va ține, va susține câte un caz umanitar, cu ajutorul tuturor fanilor ei.

„Așa cum v-am promis, a sosit momentul să fac marele anunț despre care era vorba. Vreau să vă spun așa, pe data de 7 aprilie am o mare bucurie în suflet, o să trăiesc mai multe momente frumoase în acea zi, pentru că va avea loc primul meu concert din toată cariera asta a mea, de până acum. Va fi, așa am ales, să încep prin ai mulțumi bunului Dumnezeu prin tot ceea ce am realizat eu, prin a mulțumi vouă și prin a da o răsplată și prin a ajuta, așa cum am fost eu ajutată, la rândul meu, ca să ajung unde sunt astăzi. Așa că, pe data de 7 aprilie va avea loc, la Cluj Napoca cel mai mare concert de pricesne alături de mine și invitații mei.

Anunțul nu se oprește aici. Vreau să vă anunț de pe acum oficial, voi avea un turneu în 5 orașe mari în România, un turneu înaintea sărbătorilor de iarnă de Crăciun, un turneu în care voi cânta colinde împreună cu invitații mei și vă vom cânta muzică populară, pentru că eu n-am uitat rădăcinile și nici ele nu m-au uitat pe mine, dar nici dumneavoastră, așa că vă mulțumesc din toată inima. N-o să colind doar Ardealul, zona din care eu fac parte, zona din care eu provin. O să colind toată România, toate zonele folclorice, așa cum bunul Dumnezeu m-a ajutat să colind toată diaspora și să ajung la cât mai mulți români plecați în afară. Acum o să-i bucur și pe cei care sunt aici, în România.”, a spus Georgiana Lobonț în mediul online.

Georgiana Lobonț, marcată de cazul unui băiețel cu mari probleme de sănătate, stabilit în Spania

Georgiana Lobonț a fost inspirată să organizeze acest turneu în urma unei cântări pe care a susținu-o în Valencia, Spania, atunci când Andrei, un băiețel cu grave probleme de sănătate, a venit să o vadă chiar în timpul evenimentului, drept mulțumire după ce artista și fanii ei l-au ajutat să strângă o sumă de bani care să-i ofere posibilitatea să-și rezolve problemele de sănătate.

„Am colindat lumea asta în lung și în lat, am distrat oamenii, i-am înveselit, am făcut bani și am făcut tot ce mi-am dorit, dar un concert m-a marcat până în adâncul sufletului, atât pe mine, cât și pe soțul meu. Este vorba despre concertul din Valencia, în Spania, în care am fost inspirată prin domnul Florin, organizatorul de acolo, și prin toți oamenii care au pus mână de la mână și au dat dovadă de omenie, ajutându-l pe Andrei să reușească să strângă o sumă de bani să-l ajute mai departe, să își rezolve problemele pe care le are, am fost inspirată ca, în toate concertele mele, să pot să ajut oamenii, cred că asta este menirea noastră, a artiștilor care avem așa de multă vizibilitate, așa că, începând cu primul concert din 7 aprilie și continuând cu celelalte 5 concerte care vor avea loc în luna decembrie, voi sprijini câte un caz umanitar cu tot sufletul meu și, împreună cu voi, sunt convinsă că o să facem lucruri mărețe.

Toate detaliile o să le aflați abia mâine, când voi posta afișul. Am niște invitați surpriză, niște invitați extraordinari la concertul din 7 aprilie de la Cluj. Mâine o să vă dau toate detaliile, o să postăm afișele oficiale și o să vă vorbesc mai multe, dar am vrut neapărat, cu totul sufletul, ca în această seară să vă dezvălui planul pe care îl am împreună cu Rareș în acest an și să vă spun că avem nevoie de voi să ne fiți alături.”, a continuat Georgiana Lobonț în mediul online.