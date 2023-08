„Am o pensie militară” Gheorghe Turda a recunoscut ce sumă încasează lunar de la stat! Ce dezvăluiri a făcut artistul, după 55 de ani de muncă!? Nimeni nu se aștepta la asta

In articol:

Gheorghe Turda a fost de multe ori ținta speculațiilor când s-a adus vorba despre pensia pe care o încasează de la stat, dar nu a vrut să discute prea mult pe seama acestui subiect.

Ce spune Gheorghe Turda despre pensia pe care o încasează de la stat

Recent, însă, sătul de ceea ce se vehiculează în spațiul public, a vrut să lămurească care este suma pe care o primește lunar, de fapt. Iată ce dezvăluiri a făcut!

De-a lungul timpului, Gheorghe Turda s-a lovit de o serie de speculații în ceea ce privește pensia pe care o are, după 55 de ani de muncă. Mulți au avut de comentat pe seama acestui subiect, iar acum artistul a decis să dea cărțile pe față. Interpretul de muzică populară susține că are o pensie militară, nu specială, așa cum s-a zvonit, pentru care a cotizat mult timp.

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul. Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: O femeie câștigă sume impresionante dintr-o afacere bizară cu melci. „Viața mi s-a schimbat total”- stirileprotv.ro

Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii și polițiștii, și cei din Armată și cei din Interne. Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească. Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase și artiști și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din Armată”, a mărturisit Gheorghe Turda, pentru playtech.ro .

Citește și: „Foarte urâte” Gheorghe Turda, acuzații grave la adresa fostelor iubite, Lucia Lazăr și Nicoleta Voicu! Artistul nu reușește să-și găsească partenera potrivită

Pensia pe care o primește Gheorghe Turda de la stat

În urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni, artistul a dezvăluit și suma pe care o încasează în fiecare lună de la stat, ba chiar mai mult, se mândrește cu ea, mai ales după ce a depus eforturi considerabile ani la rând.

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: La ce oră se publică notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a răbufnit după ce a cedat locul la rând unei femei cu un copil într-un supermarket. Gestul femeii a făcut-o să izbucnească: "M-am crucit!"- radioimpuls.ro

„Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea. Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine”, a spus artistul, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV.

Gheorghe Turda [Sursa foto: Facebook]