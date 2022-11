,,Am o săptămână și am slăbit 2 kg”. Ce dietă ține Cornelia Rednic, după ce a slăbit 30 de kilograme

In articol:

Cornelia Rednic dorește să se mențină în formă, iar pentru asta artista a apelat la ajutorul unui terapeut. Deși a slăbit considerabil, artista nu este în totalitate mulțumită și recunoaște că își dorește să mai dea jos câteva kilograme.

Vedeta a dat câteva sfaturi femeilor care vor să slăbească, spunându-le să nu recurgă la ce a apelat ea acum 20 de ani, și anume, înfometarea.

Potrivit interpretei de muzică populară, terapeutul a fost cel care a ajutat-o cel mai mult să slăbească.

,,Nu există să ții dietă și să ai tot timpul stomacul liniștit și hrănit și să slăbești. Trebuie să mănânci puțin. Eu pe toate le-am încercat. Trebuie să mănânci puțin și să ai un program. După ora 17:00, nu mai mănânc nimic. Mai nou consum doar ce îmi zice ea. Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie. Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești. Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit 2 kg”, a declarat cântăreața de muzică populară, Cornelia Rednic.

„Nu există ceva care să te ajute să slăbești”

Cornelia a mai mărturisit faptul că nu există nimic care să te poată ajuta să slăbești cu adevărat.

Aceasta a mai vorbit și despre efectul ceaiurilor de slăbit, dar și despre cât de important este efortul fizic în acest proces.

,,Nu există ceva care să te ajute să slăbești, iar tu să mănânci de toate. Nu se poate. Sunt anumite ceaiuri de slăbit, care te ajută, dar dacă îți ții și tu gura! Te ajută să elimini apă, să topești grăsimea mai repede, dar trebuie să faci și tu un efort. Când am făcut asta, am slăbit, când nu am făcut așa, nu am slăbit”, a completat Cornelia Rednic într-un interviu pentru cei de la VIVA.

În urmă cu 20 de ani, artista a slăbit 30 de kilograme prin înfometare. În cadrul unui interviu, cântăreața a povestit despre această etapă, dar a sfătuit femeile să nu facă ce a făcut ea.

,,Ce am făcut eu atunci nu a fost bine pentru organism, mâncam două iaurturi pe zi cu un măr sau carne de pui. Am exagerat, pentru că mi-am dorit foarte mult să slăbesc. Am zis că dacă nu fac ceva drastic nu reușesc. Mi-am pus acest lucru în gând în perioada în care noi încă mai mergeam la festivaluri. Îmi amintesc că la un festival, care avea loc la Timișoara, toate colegele mele erau slabe și frumoase, numai eu eram cât malul. Și am zis că trebuie să închid gura, pentru că vreau și eu să arăt bine, să mă îmbrac frumos. Așa am intrat în dieta aceea drastică, dar nu recomand să facă așa ceva! Eu am povestit și povestesc, tocmai ca fetele să înțeleagă că nu este bine, nu e o soluție”, a mărturisit aceasta.

