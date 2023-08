„Am obiecte de două milioane de euro” Cum arată locuința cu vedere la Oceanul Atlantic a lui Carmen Harra?! Imagini din apartamentul la care mulți pot doar să viseze: „Are vreo 200 de metri pătrați”

In articol:

Deși este extrem de cunoscută și apreciată în România, Carmen Harra a luat decizia de a se muta în America, în urmă cu foarte mulți ani, acolo unde trăiește pe picior mare. Celebra clarvăzătoare se poate lăuda cu propritățile sale luxoase de peste ocean, care valorează câteva milioane de euro.

Recent, Carmen Harra și-a filmat locuința de vis pe care o are în Florida. Clarvăzătoarea le-a arătat fanilor ei din mediul online cum arată casa în care locuiește, uimind pe toată lumea cu luxul de care se bucură. Pe lângă lucrurile extrem de scumpe pe care le are în locuința ei, detaliul care le-a pus capac multora a fost priveliștea, căci casa clarvăzătoarei are vedere la Oceanul Atlantic, iar tabloul este un splendid, la care mulți oameni doar visează. În urmă cu ceva timp, Carmen Harra povestea că lucrurile din locuința ei valorează, în total, aproape 2 milioane de euro și se mândrea cu obiectele de decor, pentru care a cheltuit sume fabuloase.

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă. Casa din Florida are vreo 400 de metri pătraţi, are piscină, am foarte mulţi palmieri. Am mango, lămâi şi tot ce vrei în curte. E o casă frumoasă, pe care acum cumpărat-o acum 15 ani. Iar acum cinci ani, am cumpărat şi un apartament la Ocean, pe care l-am refăcut, are şi acesta vreo 200 de metri pătraţi. Este spectaculos, are o vedere panoramică la Oceanul Atlantic. Am investit foarte mult în el. Am dat 40.000 de mii de dolari numai pe o piatră care seara luminează în toate culorile. E numai lumini şi lampadare de cristal” , a declarat Carmen Harra, potrivit Click.

Casa lui Carmen Harra a fost afectată de inundațiile din Florida

Deși proprietățile clarvăzătoarei valorează câteva milioane de euro, acestea nu se pot pune împotriva vremii. În urmă cu câteva luni, Carmen Harra povestea, extrem de tristă, că atât locuința sa din Florida, cât și mașina sa, au fost afectate de inundații. Celebra clarvăzătoare a trecut prin momente extrem de grele când și-a văzut locuința lovită puternic de calamități, mărturisind că reparațiile au costat-o foarte mult.

„Apă ca să se ridice atât de mult nu s-a întâmplat 1000 de ani în Florida. Nu ne-a anunțat nimeni, nimeni nu ne-a avertizat. Trei zile am stat sub apă, fără niciun ajutor, fiindcă nimeni nu putea să intre în aria asta. Dacă ieșeam din casă, înotam efectiv în jurul casei. Mașina mea a intrat complet sub apă, am aruncat-o la gunoi, că ce să fac. Datorită unor prieteni extraordinari români am reușit să îmi refac casa foarte repede. Am prieteni care sunt complet sinistrați, nu mai au locuințe, sunt total pe drumuri. Mașina mea e de 100.000 de dolari, iar casa vreo 140.000 de dolari reparații”, a declarat Carmen Harra pentru Wowbiz.ro.