„Am obosit” Mesajul cu care Lavinia Pîrva i-a pus pe toți pe gânduri. Fanii au intrat imediat la bănuieli, când au văzut că s-a fotografiat singură în vacanță: „Ștefan ce făcea când tu petreceai?”

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu de un deceniu și au împreună un băiețel, pe Alexandru, în vârstă de 4 ani. Totuși, în ultimul timp, bruneta s-a afișat pe rețelele de socializare doar singură, fără soțul ei, lucru care le-a dat de bănuit oamenilor care o urmăresc cu atenție.

Ce a mărturisit Lavinia Pîrva, în ultimul mesaj transmis pe internet?

În ultimul timp, în jurul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică Jr. au planat mai multe zvonuri, potrivit cărora relația lor ar fi început să se deterioreze, căci bruneta se afișează doar singură în mediul online. Recent, încă o dată, soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a fotografiat fără partenerul ei de viață, însă a transmis și un mesaj care i-a pus pe gânduri pe fanii ei. Într-o postare pe rețelele de socializare, Lavinia Pîrva a publicat o imagine cu ea, în care se relaxa pe plajă, singură. Mai mult, vedeta a povestit că și-a petrecut vacanța în compania fiului ei, cu care s-a distrat pe cinste, însă nu a menționat deloc numele partenerului ei de viață.

„Am avut o vacanță plină, o vacanță în care am petrecut mult timp cu fiul meu, am învățat lucruri, am văzut lucruri, m-am relaxat dar am și obosit…Acum îmi este dor de casă și de muncă. Vă pup!”, a transmis Lavinia Pîrva, pe pagina ei de Facebook.

Lavinia Pîrva s-a afișat, din nou, singură pe internet [Sursa foto: Instagram]

Fanii Laviniei Pîrva au fost puși pe gânduri de postarea vedetei

Din cauza faptului că bruneta nu s-a mai afișat de mult timp la brațul soțului ei, fanii acesteia o întreabă, periodic, ce se întâmplă, de fapt în căsnicia lor.

Așa s-a întâmplat și de această dată, când urmăritorii Laviniei Pîrva au observat, din nou, că vedeta s-a fotografiat singură și nu l-a înclus pe Ștefan Bănică Jr. în poveștile despre vacanță. Fanii celor doi au reacționat imediat, întrebând-o pe Lavinia ce făcea soțul ei în timp ce ea se relaxa pe plajă, alături de fiul lor

„Ștefan ce făcea când tu petreceai?”/ „Soțul unde e?”/ „Unde ai petrecut cu fiul?”, au fost câteva dintre mesajele pe care Lavinia Pîrva le-a primit din partea fanilor ei, în secțiunea de comentarii de la postarea sa.