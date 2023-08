”Am pierdut multe în viața asta” Ceea ce a putut spune Oana Lis pe internet i-a lăsat mască pe fani! Val de reacții, după dezvăluirea vedetei: „Culmea disperării”

In articol:

Oana Lis face tot posibilul să fie cât mai aproape de cei ce o îndrăgesc și, din acest motiv, vedeta apelează la rețelele de socializare pentru a ține legătura cu fanii ei.

Astfel, pe pagina personală de Facebook, blondina este foarte activă și împărtășește cu internauții aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, însă printre dezvăluirile din viața sa, soția lui Viorel Lis

nu uită și de simțul umorului, pe care îl mai abordează în unele postări.

Așa s-a întâmplat și de această dată, căci recent, bineînțeles în spirit de glumă, Oana Lis a precizat că a pierdut foarte multe lucruri în această viață, însă ceea ce nu a pierdut până în acest moment este pofta de mâncare.

„Am pierdut multe în viața asta... dar niciodată pofta de mâncare”, a scris Oana Lis, pe pagina personală de Facebook.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Gestul făcut de un turc când a ajuns la granița României. Ce le-a spus apoi polițiștilor- stirileprotv.ro

Citește și: „A decedat. Azi îi sunt recunoscătoare” Oana Lis nu va uita niciodată această perioadă a vieții ei! A transmis un mesaj emoționant în memoria mamei sale

Așa cum era de așteptat, postarea a reușit fără doar și poate să-i amuze pe internauți, care au reacționat imediat în secțiunea de comentarii a postării.

„Asta ar fi fost culmea disperării să ne pierdem pofta de mâncare”, „Omul sanatos e cel cu pofta de mancare”, „Omul gras este și frumos! Și eu a o pofta de mâncare!”, „Asta e de bine, să știi!”, „Pofta de mancare, pofta de viata! Altfel cum mai savuram glumele tale?”,

Povestea de dragoste dintre Oana și Viorel Lis durează de 25 de ani

sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut la postarea Oanei Lis.

Oana și Viorel Lis au o căsnicie care durează deja de 25 de ani, iar cei doi sunt extrem de atașați unul de celălalt, mai ales că au fost alături unul de altul în tot acest timp, atât la bine, cât și la greu.

Citeste si: Dana Roba a primit un cadou de la Beni. Bărbatul știe cum să o facă fericită pe vedetă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Noi detalii în cazul criminalei de la Mangalia. Ce spun specialiștii despre Loredana, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena- stirilekanald.ro

Citeste si: Rona Hartner trece prin momente cumplite în lupta cu cancerul. Actrița a rămas fără bani pentru tratament- radioimpuls.ro

Citește și: ”Acum sunt singură” Oana Lis a dat vestea asta despre Viorel printre lacrimi! Care este cea mai mare dorință a ei

Mai mult, chiar și în prezent când fostul edil al Capitalei are nevoie maximă de soția sa, aceasta nu îl lasă la greu, ba chiar a renunțat la anumite plăceri, doar pentru a-i fi alături omului pe care îl iubește de 25 de ani.

„Normal că sunt atașată de soțul meu, suntem de 25 de ani împreună, am făcut anul ăsta. Te așezi de o rochie pe care o porți de 3 ori, dar de un om cu care stai un sfert de secol.(...) Așa am preferat (n.red.: Să stea mai mult pe acasă). El m-a încurajat să mă duc cu fetele la mare, dar prefer să stau cu el, nu m-aș simți bine undeva să știu că el nu este bine. Între noi este o legătură de co-dependență foarte mare și problemele financiare, pentru că a avea grijă de un om cu multiple boli în 2023 este foarte scump și am preferat să dau banii pentru sănătatea soțului meu.”, a mai spus Oana Lis.