”Am pierdut mulți bani” Afacerile l-au ruinat pe Victor Slav, dar în pandemie a dat lovitura. Din ce face bani acum fostul prezentator TV: ”A fost un vis”

In articol:

Victor Slav este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de televiziune de la noi. Fostul băiat de la meteo a strâns o avere de pe urma aparițiilor TV, dar și din afacerile pe care le-a condus ori le conduce și acum.

Ce nu știe, însă, multă lumea este faptul că o decizie luată la momentul nepotrivit l-a băgat în faliment pe Slav.

Citeste si: Victor Slav, adevărul despre relația cu Sofia, fiica sa. Cum se înțeleg cei doi, tată și fiică: „Nu aș putea să îi refuz nimic”

Afacerile l-au ruinat pe Victor Slav, dar în pandemie a dat lovitura [Sursa foto: Facebook]

Victor Slav nu pune preț pe bani, ci pe visuri

Pe vremea când forma un cuplu cu Anda Adam, cei doi au pus pe picioare o florărie. Totul a mers ca pe roate la început, ba chiar, foștii amorezi și-au deschis imediat și al doilea punct de lucru și se credeau pe val.

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

Doar că, dorința de a avea și mai mult i-a ruinat. Însă, acest fapt nu l-a făcut pe Victor Slav să renunțe. El spune că niciodată nu a fost genul de om care să pună bani la saltea, ceea ce în zilele noastre ar fi de bun augur, ci mereu a găsit o cale să îi investească și să îi înmulțească.

„De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți. Nu pun bani la ciorap, nu am reușit să acumulez, mereu i-am investit, pentru că eu cred că banii trebuie să circule. Nu strâng sume colosale, nu mă ghidez după Molière, dar în perioada asta cei care au reușit să strângă și să aibă disponibilități bănești au un plus”, a spus Victor Slav, conform Viva.

Astfel că, din dorința de a face banii să circule, dar și pentru a-și îndeplini un mare vis, fostul prezentator, când mai toată lumea era pe minus, el a decis să facă un pas nebunesc.

Așa se face că în perioada pandemică, când multe afaceri s-au închis, el abia atunci își deschidea propriul restaurant.

Citeste si: Și-a înșelat sau nu Victor Slav partenerele, în trecut? Ce spune vedeta despre infidelitatea în relații: „Da, am înșelat”

Chiar dacă domeniul HoReCa nu a mers deloc bine atunci, Victor Slav nu se plânge, ci se declară bucuros că și-a văzut visul cu ochii, iar din punct de vedere financiar, spune că poate să le ducă pe toate. Semn că veniturile pe care i le aduce restaurantul sunt mai mari decât cheltuielile.

”Nu a fost nevoie doar de curaj, ci și de puțină nebunie. A fost un vis pe care am dorit să mi-l îndeplinesc și am reușit. Este o perioadă foarte, foarte grea, HoReCa este o industrie greu încercată, și nu numai, dar „bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război”, a mai spus omul de televiziune.