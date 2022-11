„Am plâns, am fost foarte emoționată” Simona Gherghe, la împlinirea a 45 de ani, surprinsă total de soțul ei. Ce a pus la cale Răzvan

In articol:

Simona Gherghe a împlinit 45 de ani pe 31 octombrie și spune că până la această vârstă a reușit să bifeze în viață tot ce și-a propus: are o carieră de succes, o duce bine din punct de vedere financiar, iar pe plan personal este soție și mamă.

Astfel că trecerea anilor nu o face decât și mai recunoscătoare pentru ceea ce are. Anul acesta, de ziua sa, Ana și Vlad i-au dăruit drept cadou câte o felicităre prin care i-au spus cât de mult o iubesc.

Simona Gherghe, la împlinirea a 45 de ani, surprinsă total de soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Simona Gherghe a avut parte de prima sa petrecere surpriză

Iar mai apoi, soțul ei, Răzvan, a dus-o într-o scurtă escapadă romantică, la Roma.

Un weekend, atât au petrecut cei doi departe de casă, fără stres și fericiți.

Iar Simona Gherghe credea că anul acesta felicitările și vacanța surpriză sunt cele mai de preț cadouri pe care le putea primi. Doar că s-a înșelat!

Imediat ce s-a reîntors în România, acasă, acolo unde credea că o așteaptă doar cei doi copii, de fapt, soțul îi pregătise o petrecere surpriză.

Așa, la 45 de ani, prezentatoarea show-ului matrimonial a avut parte de prima sa petrecere surpriză.

Răzvan a pus la cale totul ca la carte, a invitat acasă toți oamenii dragi și de suflet ai soției sale, iar ceea ce a ieșit a lăsat-o fără replică pe fosta știristă. Ba chiar, recunoaște ea, emoțiile, surprinderea și bucuria au făcut-o să verse și lacrimi de fericire.

”M-am scuturat de toate emoțiile. Emoții la 45 de ani. Și las aici imagini de la o premieră: prima petrecere surpriză din viață mea! Adevărul e că mi-a copt-o Răzvan și n-am avut nici cea mai vagă bănuiala. Mă dusese la Roma, într-o excursie cadou, știam că ne vedem acasă, trebuia să luăm copiii că să mergem la colindat, de Halloween. Doar că… în momentul în care am deschis ușa, am dat cu ochii de toți cei dragi mie! Oameni cu care vorbisem peste zi și deja mă felicitaseră! Da, am plâns, am fost foarte emoționată că toți ai mei au venit acolo pentru mine! Și da, cred că a fost cea mai frumoasă aniversare din viață mea! Răzvan”, a scris Simona Gherghe pe conturile sale de socializare.