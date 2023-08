„Am plâns, am rămas uimită” Georgiana Lobonț nu și-a mai putut stăpână lacrimile, după ce a vorbit cu Jador! Viața artistei nu va mai fi la fel de acum

In articol:

Georgiana Lobonț a demonstrat de fiecare dată că este o fire foarte sensibilă, care se emoționează până la lacrimi ori de câte ori are parte în viața sa de evenimente impactante. Recent, în viața artistei a avut loc un nou astfel de eveniment, pe care l-a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online.

Toată lumea știe că, în curând, Georgiana Lobonț va lansa o piesă alături de Jador și de Culiță Sterp. Se află pe ultima sută de metri cu pregătirile, așa că ieri, artista a ajuns în studio la bunul prieten al lui Jador, DeSanto. Acolo l-a întâlnit pe Jamarr, un băiețel de numai 12 ani, cu o voce de aur și cu o poveste de viață emoționantă.

Georgiana Lobonț, emoționată până la lacrimi

Georgiana Lobonț a menționat că a rămas profund emoționată de talentul cu care a fost înzestrat tânărul, dând de înțeles că în viitorul apropiat vor colabora pentru o piesă. De emoție, cântăreața a menționat că a început chiar și să plângă, având în vedere că micuțul nu a avut o viață ușoară până acum și că, pentru a se dezvolta frumos în plan profesional și personal, DeSanto este cel care îl ajută cu tot ceea ce are nevoie.

Alături de mesajul emoționant pe care l-a scris, Georgiana Lobonț a postat în mediul online și o imagine cu micuțul, în timp ce îl îmbrățișează.

„Drumul nostru e călăuzit mereu de Dumnezeu... aveam de refăcut un singur vers la o piesă cu Jador și Culiță. Liviu nu era la studio... ala că a trebuit să-l refac undeva neapărat azi. Jador m-a trimis la DeSanto. Acolo l-am întâlnit pe Jamarr. Am plâns, am râs, am rămas uimită de băiatul ăsta. E de la noi din Cluj. Are 12 ani. DeSanto a crezut în talentul lui care e MINUNE și l-a ajutat să ajungă pe drumul cel bun... povestea continuă, dar v-o zic la momentul potrivit. Tot ce pot zice este că am rămas profund impresionată de acest copil cu voce îngerească și de Ovidiu (DeSanto) care l-a ajutat și îl ajută atât de mult. Căutați-i povestea pe YouTue. O să plângeți. Eu asta am făcut.”, a scris Georgiana Lobonț în mediul online.

